Gümüşhane Üniversitesi Merkez Laboratuvarında Patlama!

Gümüşhane Üniversitesi’ndeki laboratuvarda yaşanan patlama sonucu teknisyenlerden birisi olan Levent Coşkun, vücudundaki yanık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Üniversitenin ana kampüs içindeki laboratuvarda kimyasal maddelerin ayıklanması esnasında meydana gelen patlamada teknisyenlerden olan 33 yaşındaki Levent Coşkun, vücudunda oluşan yanıklar sebebiyle üniversitenin devlet hastanesindeki tedavisinin ardından Trabzon’a gönderildi.

Patlama sırasında hafif şekilde yaralanan teknisyen Ramazan Kırma ve öğretim görevlisi Yakup Özdemir’le birlikte kimyasaldan etkilenebileceği iddiasıyla İsmail Yapıcı ve olaya müdahalede bulunan itfaiye görevlilerinden Burak Emre Aşkın’a, 5 kişilik Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler (KBRN) ekibi tedbir amacıyla arındırma işlemi uygulandı.

Patlamaya maruz kalanlarda, itfaiye aracında ve hastanenin acil servisinde yapılan ölçümlerde tehlike oluşturacak herhangi bir kimyasal bulguya rastlanmadığı öğrenildi.