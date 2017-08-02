Gün Batımında Oluşan Yeşil Işığı Görmek Neden Bu Kadar Zor?

Gün batımında görünen yeşil ışığı muhtemelen hepiniz duymuşsunuzdur. Fakat bu ışığı neden kimsenin göremediğini ya da çok zor göründüğünü hiç düşündünüz mü?

Her gün batımının finali yeşil renginde olur, ancak bunu yakalamak oldukça zordur. Gün batımının neden yeşil olduğu daha temel bir soruyla ilgilidir; mesela gökyüzü neden mavi?

Güneş ışığı üç ana rengi bünyesinde barındırır; kırmızı, yeşil ve mavi. Bunlardan en uzun dalga boyuna sahip olanı kırmızı, en kısa dalga boyuna sahip olanı ise mavidir.

Mavi ışınlar atmosferin üst kısmınaki küçük parçacıklara çarparak her yana saçılırlar. Ancak kırmızı ışıklar daha büyük dalga boyuna sahip olduğu için parçacıklardan etkilenmeden ilerler, bu nedenle gökyüzünü mavi renkte görürüz.

Ancak gün batımında güneş ışınları daha eğik bir açı ile gelir ve bu nedenle kırmızı ışınlar daha fazla soğurularak gökyüzünü kırmızı görmemize neden olur.

Bu ışık kırılması sonunda her akşam gün batımında yeşil ışık görünür. Fakat nem ve atmosfer kirliliği nedeniyle yeşil ışık her yerde görünmez.

Bir dahaki sefere bir sahilde gün batımını izlerken bir anlığına yeşil ışığı görmek istiyorsanız, ufuğa daha dikkatli bakmanızı tavsiye ediyoruz.