eMarketer adlı araştırma kurumunun yaptığı çalışmaya göre akıllı saat kullanım oranları pek iç açıcı değil. 2019 yılında tek haneli rakamlar bekleniyor.

Giyilebilir teknoloji hala gözde değil. eMarketer’ın raporuna göre bir düzine yeni akıllı saate, teknolojili giysilere ya da mücevherlere ve fitness aktivite takip cihazlarının yayınlandığı koskoca bir yıla rağmen giyilebilir sektöründeki büyüme düşmeye devam ediyor.

Aslında bu kategori bütünüyle akıllı hoparlörlerin işgaline uğramış durumda. En azından 2017 tatil sezonunda.

eMarketer tahmin analisti Cindy Liu yazılan raporda şöyle diyor: “İlk alıcıların dışında tüketiciler, bazen akıllı telefon fiyatına denk gelen akıllı saatlerden satın almak için makul bir sebep göremiyorlar. Bu tatil sezonunda bir çok teknoloji meraklısının hediye olarak düşük fiyatlarından ötürü akıllı hoparlörleri tercih edeceklerini düşünüyoruz.”

eMarketer geçen yıl da bu zamanlar giyilebilir teknolojiyi kullanan insanlara yönelik ilk tahminlerini yapmıştı. eMarketer giyilebilir teknolojiyle ilgili tahminlerini 2015 yılı Ekim ayında dile getirdiğinde, bu sektördeki cihazların 2016 yılında Amerika’daki yetişkinler arasında %60’dan fazla kullanım oranına erişeceğini söylemişti ama, sadece %24.7’lik bir artış kaydetmişti.

Önümüzdeki yıl sektör için daha da kasvetli görünüyor. eMarketer’ın şimdiki tahminlerine göre kullanım oranı 2018 yılı içerisinde sadece %11.9 civarında olacak. Üstelik bu büyüme oranı 2019 yılı ve sonrasında tek haneli rakamlara düşecek.

Liu’nun yazdığı rapor devamla “Giyilebilir kullanıcıları arasında göreceğimiz tüm büyüme rakamları, birincil olarak yeni akıllı saat kullanıcılarından gelecek. Bununla birlikte giyilebilir sektörü genel anlamda hala sağlık ve fitness takibi cihazlarınca domine edilmiş durumda. Şu an itibariyle hala herhangi bir giyilebilir cihazın ‘olmazsa olmazlar’ arasında yer alacağını öngörmüyoruz. O zamana kadar büyüme oranları sabit kalacak.”

Giyilebilir kategorisi minimal anlamda büyüme göstermekle birlikte halihazırda akıllı saat kullanan sağlam bir kitle de var. eMarketer’a göre yetişkinlerden oluşan ilk 50 milyon Amerikan vatandaşı her ay bir çeşit giyilebilir cihaz kullanıyor. Bu rakam, ülke nüfusunun %20’sine denk geliyor. Bir kıyaslama olarak belirtmek gerekirse Amerika’da yetişkin nüfusun %77’si, bir akıllı telefon kullanıyor.