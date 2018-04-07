Çentikli ekran modasını ilk kullanan markalardan birisi olan Essential Phone, satış rakamları konusunda çok başarılı olamasa da güncelleme desteği bağlamında rakiplerinin çok ötesinde bulunuyor.

Android işletim sisteminin en önemli isimlerinden birisi olan Google eski çalışanı Andy Rubin tarafından kurulan Essential Phone, sağladığı özelliklerle ilk piyasaya çıktığı dönemde çok güzel tepkiler almıştı. Ancak şirket telefonu bir türlü istediği kadar satamadı. Başarısızlık olarak nitelendirebileceğimiz bu durumun arkasında ilk olarak cihazın yüksek maliyeti gösterilirken yeterli reklam çalışmalarının yapılmadığını da belirtmekte fayda var. Daha sonra Essential Phone 700 dolarlık ürününü 500 dolar veya daha ucuz bir fiyata satma kararı aldı. Bunun yanı sıra telefonuna en güncel Android deneyimi sunmak için de kolları sıvadı.

Essential Phone, yazılım güncellemeleriyle geliştirildi ve şu anda Android 8.1 Oreo'ya yükselmiş durumda. Şirket, telefonun çıkışı itibariyle Oreo'yu zaten kullanıyordu. Bu yüzden rakiplerinden zaten bir adım önde yola çıkan Essential Phone, şimdi de 8.1 güncellemesini sunarak farklı bir noktada olduğunu gösterdi. Güncellemeyle birlikte cihaza, yeni yamalar ve yeni Bluetooth özellikleri başta olmak üzere birçok farklılık geldi.

Öte yandan Essential tarafından yayınlanan güncelleme, Google'ın daha birkaç gün önce Pixel cihazları için gönderdiği Nisan ayı güvenlik yamalarını da içerisinde barındırıyor. Ayrıca güncellemenin içerisinde Bluetooth 5.0 desteği de bulunuyor. Hatırlayacağınız üzere telefonun lansmanı ilk yapıldığında üründe 5.0 Bluetooth desteği bulunduğu ancak yazılımının hazır olmadığı söylenmişti. Bunlarla birlikte Essential, daha iyi bir oyun deneyimi ve kamera iyileştirmeleri gibi oldukça güzel yenilikleri de güncellemesinin içerisine dahil etti. Bu açıdan bakıldığında Essential Phone'un bir türlü hak ettiği değeri alamadığını düşünüyorum. Çentikli ekransa çentikli ekran yapılmış, güncellemede en iyilerinden birisi ama hala satış yapamıyorlar. Siz bunun sebebini neye bağlıyorsunuz?