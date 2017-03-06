Güncellenecek Windows 10'da Bizi Hangi Yenilikler Bekliyor?

Windows 10'Un alacağı "Creators Update" ile bize neler sunacağını ve yapılan iyileştirmelerin neler olduğunu açıkladık.

Windows 10, yayınlandığı günden beri tartışmaların odağı oldu. Microsoft, Windows 7’den sonra ürettiği işletim sistemlerini kullanıcılara sunduktan sonra Windows 10'u beklentilere göre şekillendirmeye devam ediyor. Tüm hizmetlerini aktif bir şekilde pazara sunmak isteyen Microsoft sonunda beklenen hamleyi yapacak.

Hem mobilde hem de PC’de yer alan Windows 10 için yayınlanan “Creators Update”, kullanıcı odaklı gelişimin ilk meyvelerini vermiş gibi gözüküyor. Zira Windows 10 çıktığı günden bu yana bir çok optimizasyon ve donanım uyumsuzluğuyla birlikte tartışılır olmuştu.

Ürünü ilk olarak ücretsiz sunmanın avantajı, olabildiğince fazla kullanıcıya sahip olmaktır. Böylece kaynağından gelen sorunların ve şikayetlerin çözülmesi uzun vadede bize çok iyi optimize edilmiş bir işletim sistemi sunabilir. Bu konu hakkında verilen ilk meyveyi sizinle paylaşmıştık.

PC İçin İyileştirmeler

Başlık çubuğunda karşılaşılan arayüz hatalarının nasıl giderileceği merak konusuydu. Nitekim kullanıcı arayüzünde başlık çubuğu da dahil bir çok ufak yenilik getirilmiş. Microsoft, açıkçası bu görünümlerle oynamayı çok seviyor.

Yakın zamanda bütün dünyaya açılması beklenen Windows 10’un asistanı Cortana’yı bilmeyeniniz olabilir. Ülkemiz için yayınlanan sürümde şu an için kullanılamayan bir hizmet olan Cortana, tıpkı Siri gibi sesli komutlarınıza yanıt vererek işinizi kolaylaştırıyor.

Görselde yukarıdan aşağıya başlat çubuğunda yer alan Cortana bölmesinin değişimini görüyorsunuz. Mikrofon simgesi her yeni güncellemede değişirken, asıl önemli güncelleme Cortana’nın kendisinde bir kaç iyileştirmeyle yapılmış.

Microsot Edge için boş durmayan firma, hızlandırma ve özellikle Ctrl+F ile yapılan sayfada bul özelliğini geliştirmiş. İki monitörlü bir bilgisayarda çalışırken ortaya çıkan pencere, sürükleme sorunlarını ortadan kaldırmış. Sağ üst bölmede bulunan kullanıcı sekmeleri kısmında görsel değişikşliğe gidilmiş.

Mobil sürüm için iyileştirmeler

Windows 10 mobil sürümü firmanın akıllı telefon sektöründeki tek kapısı. HEr ne kadar istenmeyen çocuk konumunda olsa da Microsoft üzerine çalışmaktan ve yatırım yapmaktan vazgeçmiyor. Elbette mevcut kullanıcılar az da olsa bir kenarıya atarsa, kullanıcalar PC sürümlerini de terkedip firmayı zarara uğratabilir.



Windows 10 mobil sürümü bilindiği üzere “Creators Update” ile birlikte yayınlanmayacak. PC’den çok farklı olmayarak, genel performans geliştirmeleri yanında birkaç ufak iyileştirmeyle Windows 10 mobilin geleceğini düşünüyoruz. Ayrıca Cortana iyileştimelerinden de nasibini muhtemelen alacaktır.

Dikkatli olun

Yapacağınız güncelleme, eğer bilgisayarınızda önemli işler yürütecekseniz bazı hatalar verebilir. Yapılan her iyileştirmeden sonra sorunların tamamen çözülmesi söz konusu değildir. Biraz beklemekte ve güncellemere gelen kullanıcı tepkilerini gördükten sonra hareket etmekte fayda var.

Güncellemenin incelendiği videoyu aşağıdan izleyerek biraz daha fikir edinebilirsiniz.