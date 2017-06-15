Güncellenen Firefox, Artık Çok Daha Hızlı!

Mozilla Firefox, aldığı yeni güncellemeyle bellek kullanımı azaltırken, hızını da artırıyor. Bütün bu iyileştirmelerin dışında bazı sorunlar hala çözülebilmiş değil.

Mozilla Firefox, yeni güncellemesini aldı. Firefox 54 güncellemesiyle adından yine söz ettirmeyi başaran Firefox, tarayıcı hızlarını artıracak ve bellek kullanımını azaltacak güncelleştirmesini Salı günü tüm kullanıcılarına sundu.

Firefox’un yeni sürümüyle beraber genel bir iyileştirme var. Tarayıcı üzerinden 20 sekme açıldığında bile Chrome veya Safari’ye kıyasla çevrimiçi tarayıcı hız testinde daha yüksek puan alan Firefox, bu başarısına rağmen tüm sayfaları yüklemeye çalıştığı için tek tek baktığımızda bir hayli yavaş kalıyor. Firefox Ürün Başkan Yardımcısı Nick Nguyen Firefox 54 için yaptığı açıklamada, “Firefox tarihinde yapılan en büyük değişim” dedi.

Yeni güncellemeyle birlikte Firefox’un sorunları çözülebilmiş değil. Firefox aynı anda birden fazla sekmeyi açmaya çalıştığı için genel süreci daha hızlı tamamlasa da, istenilen bilgilere ulaşma konusunda rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Google Chrome’un bu sistemine baktığımızda her sekme için belirli bir süreci olduğunu görüyoruz.

Mozilla Firefox 54 sürümünü kullandıysanız, gözünüze çarpan detaylar nelerdir? Ayrıca güzel bir de soru soralım. Aşağıdaki 4 tarayıcıdan hangisini kullanıyorsunuz?