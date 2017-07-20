Firefox Focus'a gelen güncelleme sayesinde artık çok daha stabil bir tarayıcı karşımızda bulunuyor. Üstelik Focus, güncellemelerle birçok özelliğe kavuştu.

Vaat ettiği gizlilik esasıyla karşımıza çıkan Firefox Focus, geçtiğimiz ay, iOS'tan sonra Android'e de gelmişti. Üstelik geldiğinden bu yana yaklaşık 1 milyon indirilmeye ulaştı. 1 milyon indirmeyi kutlamak için Focus, kullanıcıların en çok istedikleri üç yeni özelliği içeren bir güncellemeyi yayınladı. Bunlar arasında ise videoları tam ekran izlemek, web'den içerik indirmek ve uygulamanın bildirimleriyle daha fazla etkinliğe sahip olmak yer alıyor.

Focus'un en başından beri vurguladığı özelliği, zaten piyasada tanınmasını sağlayan gizliliğiydi. Ayrıca web tarayıcısı oldukça hızlıydı. Tüm bunları, reklamları engelleyerek, birden fazla sekmenin açık kalmamasını sağlayarak ve tarayıcıyı kullanmayı bitirdiğinizde tüm geçmişi silerek yapıyordu.

Kısa süre içinde kullanıma sürülecek özellikler bu şekilde:

Tam ekran videolar: Açtığınız videoların boyutları, telefonunuzun ekranının boyutuna doğru orantılı olarak büyüyecek. Ayrıca YouTube videolarının tam ekran olmama sorunu da bu şekilde çözülecek.

Dosya indirme: Telefonlarımızı müzik dinlemek, oyun oynamak, müzik gibi eğlence amaçlı da kullanıyoruz. Bu durumda da bazen dosyaları indirmemiz gerekiyor. Firefox Focus ise artık her türden dosyayı açmak ve indirmek için gerekli desteğe sahip.

Güncellenmiş bildirimler: Tarayıcı geçmişini silmeye yönelik bildirimlerden ziyade artık bir kısayol ile tek tıklamayla silebileceksiniz. Ayrıca bu sayede de gizli taramaya erişmenin hızlı ve kolay bir yolunu elde etmiş oluyorsunuz.

Ayrıca ilerleyen süreçte Focus'a yepyeni özellikler eklenecek. Bu sayede de kullanımının daha da yaygınlaşması amaçlanıyor.