Güncellenen Galaxy Ses Asistanı Herkese Göre Değil

Note 8 için güncellenen galaxy ses asistanı, bazı kolaylıkları beraberinde getirirken, sıkıcı olabilecek özellikleri de beraberinde getiriyor.

Samsung bu hafta başında Galaxy Note 8 için destek de içeren yeni bir güncelleme yayınladı. Cep telefonunun ses ayarları üzerinde tam bir hakimiyet sağlamak, acayip tatmin edici bir his veriyor insana. En azından bana.

SoundAssistant hakkında hali hazırda söylenenlere ek olarak söylenecek yeni bir şey yok. Ses değişimi kontrolü, her bir uygulamanın sesini kontrol etme özelliği ve cihazınızın belirlediğiniz saatte otomatik olarak sesinin açılmasını ya da kapanmasını sağlayan senaryolar gibi bir takım özellikleri içeren bu uygulama, olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

Sağlanan özellikler arasında en favori olanı, her bir uygulamanın sesini değiştirebilme seçeneği gibi görünüyor. Örneğin yolda seyahat ederken, Facebook’ta Texas Hold’em Poker oyununu oynayan biri, kartların dağıtılışıyla müziği aynı anda dinleyebiliyor.

Tabii SoundAssistant ile yapılabilecek tek şey bundan ibaret değil. Uygulama sesini ve diğer uygulamaların sesini çalmanızı sağlayan ‘Dual App Sound’ adı verilen özellik gibi bir dizi gizli özellik de mevcut. Fakat yine de ihtiyatlı olmakta fayda var: Eğer doğru şekilde yönetmezseniz bu özellikleri, müthiş rahatsız edici hale dönüşebilirler.

SoundAssistant yüzlerce, hatta binlerce farklı uygulamaya sahip. Hayatınızı nasıl kolaylaştırabileceğini bizatihi deneyerek görmeniz gereken bir araç bu gerçekten. Bununla birlikte göz önünde bulundurulması gereken bir şey var ki o da özelliğin bazen bir bildirimi ısrarla karşınıza çıkarabilir. Eğer canınızı sıkacak olursa, uygulamayı kökünden silmek en iyi çözüm olacaktır.