Birkaç gün önce Samsung'un beta internet tarayıcısına gelen özellikler ve geliştirmeler, güncellenen versiyonlar tam sürüme de geliyor.

Samsung Internet Browser Beta, Samsung'un internet tarayıcısına gelecek olan güncellemeleri ve yenilikleri ilk olarak test edilmesini sağlıyor. Bu yolla da ilk olarak geliştirmeler, Beta tarayıcısına geliyor. Samsung Internet Browser'ın v6.0 sürümü şu anda, Beta tarayıcısına gelen özelliklerin stabil versiyonuyla karşımızda duruyor.

Samsung Internet Browser'ın 6.0 sürümü, ekrandaki içerikleri çok daha rahat ve net bir şekilde görmeyi sağlayan yüksek kontras modunu kapsıyor. Ayrıca birçok kullanıcı tarafından oldukça sevilen ve bir nevi ihtiyaç duyulan özelliklerden biri olan gece modu da geliyor. Aslında yeni Android sürümlerinde halihazırda gece modu bulunuyor ancak Browser'a gelecek gece modu, kenarlıkların da kararmasına neden olabilir.

Üstelik özellikler yalnızca bunlarla da sınırlı değil. Tarayıcınızdaki kullanıcı tercihlerinizi ve yer imlerinizi yedeklemenizi ve geri almanızı sağlayan "Samsung Cloud ile Senkronize Et" seçeneği de eklendi. Ayrıca Web üzerinden Bluetooth, WebGL 2 ve Gamepad uzantıları da dahil olmak üzere yeni deneysel kontroller de bulunuyor.

Samsung Internet Browser v6.0, Android 5.0 Lollipop ve üzeri desteklenen tüm akıllı telefonlarla uyumludur, bu nedenle Samsung cihazınız yoksa bile bir önemi yok, çünkü uygulamayı kullanabilirsiniz.