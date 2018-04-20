WhatsApp, Android beta sürümünü güncelleyerek konum çıkartmaları, yöneticilikten çıkarma, dil seçenekleri özelliklerini kullanıma sunarken, çıkartmalar özelliğini de geliştirdi.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığı ile Android beta uygulamasına bir güncelleme yayınlayarak 2.18.120 sürümüne yükseltti. Yeni güncelleme ile birlikte beta kullanıcıları Grup yöneticilerinin yetkilerini alma ve konum çıkarmaları özelliklerine erişim sağlıyor. Ayrıca uygulama kodları, hala etkinleştirilmeyen çıkartmalar özelliğine gelen bazı yenilikleri de gösteriyor.

Yöneticilikten Çıkartma

Birkaç gün önce WhatsApp’ın grup yöneticilerinin yetkilerini elinden almaya izin veren bir özellik geliştirdiğinden bahsetmiştik. Android beta kullanıcılarına sunulan 2.18.120 sürümü ile birlikte bu özellik de erişime sunulmuş oldu. Artık grup yöneticileri, grup bilgisi sayfasından diledikleri yöneticilerin yetkilerini elinden alabilirler.

Konum Çıkartmaları

WhatsApp, uzun süredir test ettiği konum çıkartmaları özelliğini de nihayet Android beta kullanıcılarının hizmetine sundu. Artık kullanıcılar herhangi bir video ya da fotoğraf gönderirken bulundukları konumu görsele ekleyebilecekler. Kullanıcıların ekleyebilecekleri iki farklı çıkartma modeli bulunuyor.

İkili Çıkartmalar

Biliyorsunuz ki WhatsApp çok uzun süredir çıkartmalar özelliği üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Kullanıcıların iki kez üst üste çıkartma gönderdiğinde sohbet penceresinde çok büyük bir alanı tamamen çıkartmaların kapladığını gören geliştiriciler, metin mesajlarına daha fazla yer açabilmek için emojilerde olduğu çıkartmaların yan yana gönderilmesini sağlayan bir özellik geliştirdi. Fakat çıkartmalar özelliği henüz beta kullanıcıları için de kullanıma sunulmadığından özelliği test etmek mümkün değil.

Dil Seçenekleri

WhatsApp, şu ana kadar kullanıcılara zaten bir dil seçme ayarı sunuyordu. Fakat bu ayar yalnızca Hindistan’daki WhatsApp kullanıcılarında bulunuyordu. Şirket yeni güncelleme ile birlikte bu özelliği daha geniş bir kitleye sundu ve Pakistan, Fas, Cezayir, Tunus, Moritanya, Bangladeş’te de kullanıma sundu.