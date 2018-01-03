Standartlara alışırken gözden kaçırdığımız öyle ayrıntılar var ki duyunca içiniz rahatlayacak.

Ne kadar dağınık bir kişiliğe sahip olsak da var olan kalıplaşmış rutinlerimiz, aslında sadece 5 değil binlerce ayrıntıyı içinde barındırıyor. Bunların çoğu zaman farkına varmamak ve az da olsa ezbere hareket etmek, ayrıntıları iyice görünmez kılıyor. Ancak bazıları var ki insan duyunca rutinleri hakkında daha da derinlemesine düşünme ihtiyacı hissediyor.

Meraklı bir insan olmayabilirsiniz, ancak çevrenizde ve evinizde bazı şeylerin nasıl döndüğünü bilmek, ayaklarınızın üzerine daha sağlam basmanıza yardımcı olacaktır:

1. Metro ve trenlerin telleri neden zikzak çiziyor?

Bir şehir içi trende gitmek, büyük şehirde yaşayan insanların en vazgeçilmez rutinleri arasındadır. Bazen aracınız olsa bile yoğun trafik saatlerinde vazgeçilmez bir alternatif olurlar. Ancak enerjilerini aldıkları teller neden düz ve gergin bir şekilde değilde zikzak şeklindeler? Çünkü teller düz ve gergin olduklarında çabuk aşınıyorlar ve sık sık arızaya sebep oluyorlar. Bazı şehirlerde pentograf yerine düz bir tel üzerinde ufak bir iletken tekerlek kullanılarak bu sorun çözülmüştür. Ancak her iki sistemin sebebi de aşınmadır.

2. Kral'ı kim öldürdü?

Standat iskambil kartlarında Kupa Kralı oldukça garip bir biçimde tasvir edilmiştir. Bıyıklı olmayan tek kral olarak destede göze çarparken, arkasındaki kılıç ve el hakkında 3 adet teori gündeme geliyor:

Aslında Kupa Kralı'nın sol elinde bir kılıç değil balta vardır. Ancak yüzyıllarca kart yazarlar tarafından kötü kopyalama sonucunda kralın baltası kılıç haline geldi.

Bir başka teori, kralın duygusal açıdan rahatsız olan Charles VII'yi (Fransa Kralı) temsil ettiğini iddia ediyor. Popüler inanca göre kral delirdi ve zehirlenmiş olma korkusundan başına bir kılıç saplayarak intihar etti.

Bazı tarihçiler figürün zamanında Ajax’ın, Kupa Kızı’nın ise dünyadaki en güzel kadını olarak mitleşen Truva’nın Helen'ini temsil ettiğini savunuyor. Ajax, Helen'in taliplerinden biriydi. Ancak kadın onu reddettiğinde kendini kendi kılıcıyla bıçaklayarak intihar etmeyi seçti.

3. Kozmetik ambalajındaki açık kavanoz sembolleri ne ifade ediyor?

Küçük açık kavanoz simgesi, tüketiciye herhangi bir zarar vermeden açıldıktan sonra bir ürünün kullanılabileceği süreyi belirtiyor. Örneğin resimde kapağı açtıktan sonra 12 ay süreyle kullanılabilecek bir ürünün etiketini görüyorsunuz. Bu sembol evrenseldir ve tüm dünyadaki kozmetik ürünlerinin üzerinde bulunmak zorundadır. Bazı durumlarda sayının yanında “M” harfi bulunur ve bu “ay” anlamına gelen “mounth” kelimesinin kısaltmasıdır.

4. Kitaplardaki boş sayfalar kağıt israfı mı?

Muhtemelen birçok kitabın başında ve / veya sonunda birkaç boş sayfa olduğunu fark ettiniz. Hatta bu durum en çevreci yazarı okurken bile başınıza gelmiş olabilir. Kitap sayfaları genellikle küçük kağıtlardan ziyade geniş kağıt yapraklarına yazdırılır. Bu nedenle, bu büyük sayfaları dolduracak kadar içerik yoksa sayfaların bazıları kesim sırasında boş kalır. Yayıncılar ilgili kısımlara sık sık "Notlar" ibaresini eklerler bu yolla okuyucuların yayınlama hatasıyla karşılaştıklarını düşünmelerini istemezler. Ancak bir israf değil, kitabın elinize ulaşana kadar geçirdiği yolcuğun bir eseridir.

5. Renkli diş macunu

Klasik diş macununda neden beyaz, mavi ve kırmızı olmak üzere üç renk şeridi olduğunu merak ettiniz mi?

Florür (beyaz bileşen), dişleri beyazlatan ve plakayı çıkaran maddeler içeren, diş macununun en değerli bileşendir.

Mavi (veya yeşil) su jölesi, antimikrobiyal ve solunum tazeleyen etkilere sahiptir.

Kırmızı jel ile tatlı sakız maddesi eklenerek macunun tadının hoşunuza gitmesi sağlandı.

Aslında, diş macununu farklı renklerle bölmek gerekmiyor. Bu sadece akıllıca uygulanmış bir pazarlama stratejisi, bu şekilde üretilen diş macunları hala en çok satan markalar arasında.