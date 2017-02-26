Gündelik hayatta birçok sembol kullanıyoruz. Bunlarla duygu ve düşüncelerimizi ifade ediyor, hislerimizi görselleştiriyoruz. Ancak bunların kökenlerine dair hiçbirşey bilmiyoruz. İşte bunlardan 7 tanesi ve kökenleri.

Her gün, onlarca sembolle karşı karşıya kalıyoruz. Bazılarıyla kelimelerle anlatamadığımız duygularımızı en güçlü şekilde ifade ediyoruz. Peki hiç bu sembollerin kökenlerini merak ettiniz mi? Veya ilk anlamlarının ne olduğunu? İşte her gün kullandığımız fakat hakkında hiçbirşey bilmediğimiz 7 sembol.

1-Ampersand(“&”)

Sembol “ve” bağlacı için kullanılmakta. Sembol tarihi olarak, Romalıların dili olan Latince’de de “et” yani “ve” yerine kullanılmaktaydı. Modern dillere ise, normalden hızlı yazmak isteyen bir adamın uydurduğu sembol sistemi sebebiyle geçti. Hızla Avrupa’da moda oldu ve hala bolca kullanıyoruz.

2-Kalp Sembolü

Birçoğumuz bu sembolü aşkla eşleştiririz. Ancak kalp sembolü hakkında çeşitli söylentiler mevcut. Bunlardan ilkine göre, bu sembol iki kuğunun baş başa vermesi ile ortaya çıkmıştır ve bağlılığı sembolize eder. İkinci görüşe göre kadınların pelvis kemiğinin şeklidir. Üçüncü görüşe göre ise Yunan mitolojisinde bu sembole rastlanmakta ve şarap tanrısının tutku için kullandığı şekil olarak bilinmekte.

3-Bluetooth Sembolü

M.S. 10. yüzyılda yaşamış bir viking olan Danimarka kralı Harald Blatand, “Bluetooth” yani “Mavi Diş” olarak biliniyordu. Bluetooth sembolü ise runik yazı ile “hagal” ve “b” harflerinin birleşmiş versiyonu olarak ortaya çıktı.

4-Tıp Sembolü

Yunan mitolojisinden gelen bu sembol, tanrı Hermes’in sahip olduğu Caduceus isimli asanın bir kopyası. Hermes bu sihirli sopa sayesinde çatışan kişiler arasında barışı sağlayabiliyordu. Ama bunun tıpla doğrudan bir ilgisi yok. ABD ordusundan bir doktor, tıp sembolünü “Rod of Asclepius” isimli sembol yapacakken karıştırarak Hermes’in asası yapmış. İki sembol de birbirine benziyor.

5-“Açık” Sembolü

1940’lı yıllarda mühendisler bir elektronik cihazın(binary sistemini temsilen) anahtarlarının açık olduğunu 1, kapalı olduğunu 0 ile gösteriyorlardı. Zamanla 1 ve 0 iç içe geçti ve bu sembol doğdu.

6-Barış Sembolü

1958’de icat edilen bu sembol “N” ve “D” harflerinin birleşmesi ile oluyor. “Nuclear Disarmament” yani “Nükleer Silahsızlanma” kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. O tarihte bu amaçla yapılan bir gösteri sayesinde meşhur olan sembol, günümüzde barış işareti olarak kullanılıyor.

7-“OK” Sembolü

Birşeyi onaylamak için kullandığımız “OK” sembolü için spekülasyonlar mevcut. Bir görüşe göre 7. ABD başkanı Andrew Jackson bir işi tamamlayınca bu sembolü yaparmış. Başka bir görüşe göre 8. ABD başkanı Martin Van Buren seçim kampanyasında kullandıktan sonra herkes tarafından kullanılmaya başlamış. Ama en çok kabul gören görüş, Budizm ve Hinduizm’de bir sembol olarak öğrenmenin sembolü olarak ortaya çıktığı.