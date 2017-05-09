Gündelik hayatta birçok nesne kullanıyoruz, ancak bazı insanlar bu sıradan nesnelerin daha pahalılarını kullanmak için adeta yarışıyorlar. Temelde sıradan insanlarınkilerle pek farkı olmayan nesneleri kullanmakta ısrarcı olmalarının pek de anlamlı bir nedeni yok gibi görünüyor.

Her gün kullandığımız birçok nesnenin, üzerinde birkaç değişiklik yapılarak birden pahalılaştırılabileceğini hiç düşündünüz mü? İnsanların niçin bunu yaptığı sorusunu sormuyoruz bile. Fakat yapılanlar için, dilimizdeki “güler misin ağlar mısın?” özdeyişinin hayat bulmuş hali desek pek de yanılmış olmayız. İşte gündelik hayatta kullanabileceğimiz bazı nesnelerin, şaşırtıcı şekilde pahalı hale gediği 8 durum!

1- Altın Kaplama Nike Spor Ayakkabı

Kendini “zengin çocuklardan bir diğeri” olarak tanımlayan sanatçı Keneth Courtney; Nike ayakkabılarını altınla kapladı. Altın kaplama spor ayakkabıya kimlerin sahip olmak isteyeceğini bilemiyoruz, ancak bir çift için en az 5000 dolar ödemek zorunda.

2- Suşi

Suşi halihazırda pahalı bir yiyecek. Ancak suşi ustası Angeliyo Aranetea Jr. bu yiyeceği daha da pahalılaştırmanın bir yolunu bulmuş. Birçok suşi deniz yosununa sarılırken, Arenetea usta kendikileri 24 karat yenilebilir altın yaprağına sarıyor. Üzerine de özel, yenilebilir incilerden koyuyor. 5 parça suşi yaklaşık 2000 dolar civarında.

3- Three Twins Dondurmaları

Dünyanın en pahalı dondurması olan bu dondurmalar, Klimanjaro dağının erimekte olan buzlarından yapılıyor. 60.000 dolarınız varsa, mutlaka yiyin derim; çünkü buzlar 10 sene içinde eriyecekler.

4- Altın Pişirme Kalıpları

Eğer tava, tencere gibi mutfak malzemeleriniz saf altından olsun istiyorsanız, Fissler marka ürünler satın almalısınız. Her biri kişiye özel yapılan bu pişirme kapları, yine kişiye özel yüklü fiyatlarla geliyor. Hiçbir mağazada göremezsiniz, her biri özel üretim.

5- iPod

Eğer hem bir iPod hayranıysanız, bu cihazı almak isteyebilirsiniz. 24 karat altından oluşan 125 gram altınla yapılmış bı iPod, üzerinde 53 adet yüksek kalite elmas taşıyor. Bunların 28 adeti home tuşunda. Fiyatı ise sadece 900.000 TL civarı.

6- Milyon Dolarlık Parfüm

DKNY’ın en değerli parfümü, 14 karat altından yapılmış kutusu ile gözleri kamaştırıyor. Üzerinde birçok çeşit değerli taş bulunan şişe, sadece 2700 adet kadar elmas taşı içeriyor. Fiyatı ise adından belli olduğu gibi 1 milyon dolar kadar.

7- Ikea Çantası

İkea bol bol İsveç köftesi yiyip sonrasında çanta dolusu alışveriş yapabildiğimiz bir yer. Elbette alacağımız ürünleri doldurmak için de kendi çuvalımsı çantasını da ucuz bir fiyata müşteri ile buluşturuyor. Ancak Balenciaga isimli çanta markası, 1 dolarlık Ikea çantası yerine size aynısının deri halini 2145 dolara satıyor. “Zenginim” mesajı vermek için ne de tuhaf bir yöntem!

8- T-Shirt

Hintli bir milyoner olan Datta Phuge, kendisine “Altın Adam” lakabını veren bir harekette bulundu ve tamamı altından bir t-shirt satın aldı. Bunu tam olarak neden yaptığı bilinmese de t-shirt fiyatı biliniyor: Tam olarak 250.000 dolar!