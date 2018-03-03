Güne Daha Çabuk Uyanmanızı Sağlayacak Yazılım ve Araçlar

Erken kuşları ve gece baykuşları, tek başına yaşayanlar ve aileler; sabahları hepimiz zamanımızı daha iyi değerlendirebiliriz.

O halde teknolojinin gücünü, dakikaları hızlandırmak ve programladığınız saatte evden çıkmak için kullanın. Saniyeler içinde kahvaltı hazırlayan aletlerden, sizi uyandıran uygulamalara kadar günün erken saatlerini iyileştirebileceğiniz 11 yolu sizler için derledik.

1. Sizin için doğru zamanda kalkın

Akıllı bir alarm deneyin. Örneğin akıllı Sleepace Nox Akıllı Uyku Sistemi (Amazon'da 100 dolar), ne kadar derinde uyuduğunuzu izler ve sizi en uygun zamanda uyandırır. Daha sonra doğa sesleri ve güneş ışığını taklit etmek için tasarlanmış bir lamba ile sabahlarınıza stresten uzak başlamanıza yardımcı olur.

Tam bir alarm-saat sistemine yatırım yapmaya istekli değilseniz, bazı fitness saatleri de benzer bir hizmette bulunurlar. Gece boyunca, Fitbit Charge 2 (Amazon'daki 120 dolar) uykunuzu izler ve vücudunuzun kalkması için en iyi zamana karar vererek bileğinizi titreterek uyanmanızı sağlar. Uyandırma özelliğinin dışında günlük hayatınızda da kullanabileceğiniz saat, adımlarınızı takip eder, kalp atış hızınızı izler ve size hareket etmeniz gerektiğini hatırlatır.

2. Uyanmadan önce evi ısıtın

Soğuk bir iklimde yaşıyorsanız, sıcak yatağınızı bırakmanız zor olabilir. Uyanmadan önce evin ısınması için akıllı bir termostat, belirli saatlerde ne tür bir sıcaklığa sahip olduğunu öğrenebilir ve otomatik olarak kendisini harekete geçirerek, uyandığınızda evi sizin için ısıtmış olabilir.

Üçüncü nesil Nest Öğrenme Termostatı (Amazon'da 234 dolar) tercihlerinizi yaklaşık bir hafta içinde çözecektir. Ardından, otopilotta bırakabilir veya telefonunuzla kontrol edebilirsiniz. Amazon Echo ve Google Home'da da çalışır; böylece sıcaklığınızı, yatağınızın rahatlığında bir sesli komutla aşağı veya yukarı doğru ayarlayabilirsiniz.

3. Kahvenizi otomatik olarak demleyin

Uyandığınızda hazır bir kahve içmek mutlaka sizi hızlandıracaktır. Piyasaya çıkan akıllı cihazların sayısının artması sayesinde, Wi-Fi ve Bluetooth'a bağlanan su ısıtıcı ve kahve makineleri bulabilir ve böylelikle bunları bir uygulamayla kontrol edebilirsiniz.

Nespresso Expert Espresso Makinesi (Amazon'da 380 dolar), bir gece önce sabah kahvesine vakit ayırmanızı sağlar. İşlevsel makine ile ailenin farklı kişileri için kişiselleştirilmiş kahve ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Bunu ayarlamayı unutursanız, yine de kafein seviyenizi en üst düzeye çıkarabilirsin çünkü makine 30 saniyeden daha kısa sürede demlemek için hazır duruma geçebilir.

4. Hazırlarken haberleri dinleyin

Sabahları elinize gazete alıp okuyarak veya çeşitli uygulamalarla dolaşarak vakit kaybetmeyin. Akıllı bir hoparlör haberleri, hava durumu ve takvim randevularınızı siz giyinip kahvaltı hazırlarken yüksek sesle okuyabilir. Bu çoklu görev, değerli dakikalardan tasarruf etmenizi sağlar.

Amazon Echo Spot (Amazon'da 115 dolar) çok yetenekli bir başucu alarmı görevi görüyor. Habere ek olarak, sesli kitapları, müzikleri, videoları ve daha fazlasını da çalıştırabilir. Alexa'ı ayrıca sesli komutlarınızla da yönlendirebilirsiniz.

5. Evden çıkmadan önce trafiği kontrol edin

Yollar açıksa, gidişiniz daha az zaman alır ve evinizde birkaç daha hazırlanabilirsiniz. Öte yandan, trafiğin ofisinize giden yolu sıkıştığını biliyorsanız, bir harita uygulaması zamanında gelmek için ne zaman kapıdan çıkmanız gerektiğini söyleyebilir ve koşullar hakkında sizi önceden uyarabilir.

Uygulama mağazanızdan çeşitli seçenekler bulabilmenize rağmen, denenmiş Google Haritalar (Android ve iOS için ücretsiz) ile zamanınızdan tasarruf edebilirsiniz. Trafik uyarılarını ayarlamak için, Google Haritalar'a nerelerde çalıştığınızı söyleyerek başlayın: Menü düğmesine (üç yatay çizgi), Yerlerinizde ve Etiketli seçeneğine hafifçe vurun (yalnızca bir Android cihazdaysanız son seçeneğe basmanız yeterlidir); iş seçin ve adresi girin. Ardından menü düğmesine (üç yatay çizgiye), ardından Ayarlar, Bildirimler ve Yol Tarifi'ne hafifçe vurun. Artık rota üzerinde kötü trafik oluştuğunda, Google Haritalar size bir uyarı gönderir, böylece sabah rutininizi buna göre ayarlayabilirsiniz.

6. Telefonunuzu daha hızlı bulun

Akıllı telefonunuzu bulamadıysanız, yastıkların altını karıştırmaya çalışmak sabahları sizi gerçekten yavaşlatabilir. Neyse ki hem Android hem de iOS telefonunuzu birkaç dakika içinde bulmanıza yardımcı olacak araçlar önereceğiz.

Android cihazınız için Ayarlar'ı açın, Güvenlik ve konum'u seçin ve Cihazımı Bul öğesine dokunun. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, başka bir cihazdan bu web sitesini ziyaret ederek telefonunuzun yerini kesin olarak belirleyebilir veya yüksek ses çıkarmasını sağlayabilirsiniz.

iOS Ayarlar uygulamasında, bu özelliği açmak için, iCloud'a ve ardından iPhone'um Bul'a dokunun. Telefonun konumunu bir haritada görüntülemek için başka bir cihazdaki iCloud web sitesine gidin. Android'de olduğu gibi, telefonunuz sessiz olmasına rağmen çalacak vebu sayede telefonunuzu daha rahat bulabileceksiniz.

7. Banyoda daha az zaman harcayın

Daha hızlı hazırlanmak için yapabileceğin her şey zaman kazanmanızı sağlar. Elektrikli diş fırçaları gibi cihazlar dişlerinizi daha etkili bir şekilde temizleyecek ve size zaman kazandıracaktır. Ancak zamandan tasarruf etme adına yapacağınız en iyi girişim, saçlarınızı daha hızlı kurutmaktır.

Dyson Supersonic Saç Kurutma Makinesi (Amazon'da 498 dolar) ağır bir fiyat etiketi ile birlikte gelir ancak odaklanmış hava akışı sayesinde saçınızı mümkün olan en kısa sürede kurutacaktır. Dört ısı ayarı seçeneği ile saç modeliniz için en iyi sonucu veren tekniğe ulaşmanıza yardımcı olur.

8. Kahvaltı hazırlığını hızlandırın

Kahvaltı, küçükten büyüğe istisnasız hepimiz için en güzel öğündür. Ancak kahvaltı keyfinizi abartacak olursanız, işe geç kalmanız kaçınılmazdır. Bu aşamada imdadınıza en sağlıklı çözüm olan, smoothie'ler yetişiyor.

Hamilton Beach Smoothie Akıllı Blender (Amazon'da 40 dolar) sadece 45 saniyede bir smoothie hazırlıyor. Farklı karıştırma ayarlarını kaydedebileceğiniz makinede, her defasında yeniden yapılandırmanız gerekmez.

9. Yolda yanınıza kahve alın

Belki bir gece önce Nespresso'yu kurmayı unuttunuz, belki ikinci fincan kahve istiyorsunuz ya da masaya oturup sabah çayınızı yudumlayacak vaktiniz yok. Her durumda, sıcak içeceklerinizi yanınıza alıp çalışabilirsiniz.

Ember Sıcaklık Kontrolü Kupası (Amazon'da 150 dolar) içeceğiniz siz içmeye devam ettiğiniz sürece sıcaklığını koruyacaktır. Sıvının istenen sıcaklığını cihazın kendisinde veya bağlı bir uygulamayla ayarlarsanız içeceğiniz hep sıcak kalabilecek. Ember'in sofistike teknolojisi sayesinde, endişelenmeniz gereken tek şey zamanında evden çıkmanız.

10. Sabah görevlerinizi hatırlayın

Anahtarlarınızı sürekli evde unutuyorsanız veya işe başlamadan önce bitkilerinize su vermeniz gerekiyorsa, bir yapılacaklar listesi uygulamasını deneyin. Remember the Sut (Android ve iOS için) gibi.

Uygulama, görevleri kolayca organize etmenize, belirli günlerle ilişkilendirmenize, bunları birden çok cihazda senkronize etmenize ve hatta bazı işleri diğer aile üyelerine atamanıza olanak tanır. Uygulama ücretsiz ancak alt görevler, sınırsız depolama alanı ve bağlı bir Apple Watch uygulaması gibi özellikler için yılda 40 dolar'lık Pro sürümü ödemeniz gerekebilir.