Güneş'e En Yakın Yıldız Çalınmış Olabilir

Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin başka bir yerden çalınmışsa?

Dünyamızı aydınlatan Güneş'e 5 ışık yılı uzakta olan (halihazırda en yakın yıldız olma özelliğini taşıyor) çevresinde 2 yıldız bulunduran Proxima Centauri'yi duymuşsunuzdur. Güneşin yaklaşık %11-%12 büyüklüğünde (yaklaşık Jüpiter kadar) olan bu küçük yıldızın yörüngesinde bulunan bir gezegende yaşam ihtimali bulunuyor ve bu birçok kişiyi oldukça heyecanlandırıyor. Peki ya oyıldız çalınmışsa?

İngiltere'de bulunan Hertfordshire Üniversitesi'nden bir çift bilim adamı, yeni buldukları kanıtlara göre bu durumun gerçek bir olasılık olduğunu söyledi. Bazı similasyonlar gerçekleştiren bilim insanları, similasyonlarla diğer bazı kanıtların birleştiğinde Proxima Centauri'nin alfa Centauri A ve B'deki diğer iki yıldızın yanında oluşmaması ihtimalini gördüler. Ve bu potansiyel Proxima b gezegeninde yaşam olma ihtimalini doğurdu.

Aylık yayınlanan, Kraliyet Astronomi Topluluğu (Royal Astronomical Society) bülteninde, "Eğer Proxima, alpha Centauri tarafından yakalanırsa, Proxima b, yalnızca alfa Centauri A ve B'den kısa bir süre etkilenebilir ve bu durum da yaşanılabilir bölgede uzun bir süre yörüngede kalmasını sağlar" denildi.

Araştırmacıların özel simülasyonu , Proxima'nın alfa Centauri ilişkisi ve diğer potansiyel yerçekimi kuvvetlerinin etkisine eklenmesiyle başlayan bazı ayrıntılardan başlayarak bu gerçeği değerlendiriyor. Yörüngedeki belirsizliği hesaplamak için birçok similasyon yapan bilim adamları, Proxima'nın kaybolup olmayacağını görmeye çalıştı.

7 milyar yıl öncesinden başlatılan similasyonda Proxima,vakaların yüzde 23'ünde geçmişte kaldı ve vakalırın yüzde 15'inde ileride karşımıza çıktı. Bu durum, araştırmacılara, Proxima'nın geçmişinde, alfa Centauri yıldız sisteminin bir parçası olmadığı htimalini gösterdi. Çünkü bilim adamları, oluşumun ortasında hiçbir zaman bir ikili yıldız sistemini görmemişlerdi.

Araştırmacılar, Proxima Centauri'nin metal içeriğinin alfa Centauri A ve B'ye çok benzediğini uzun zamandır gözlemliyor.Ancak bazı farklılıkların olduğu ve bu farklılıkların bu yıldızın başka bir yerden gelebilecek kadar olduğunu belirtiyorlar. Proxima için araştırmalar sürüyor ve bu yıldızın yaşanılabilir bölgelerinde Dünya'ya benzer ekstraflak bulunuyor. Bu da yaşamın olduğunu gösterenilir deniliyor.Peki sizce bize en yakın yıldız gerçekten başka bir yerden getirilmiş olabilir mi?