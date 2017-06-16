Güneş'in, Dinozorları Öldüren İkizi Keşfedildi!

Bilim insanları, her yıldız olmasa da Güneş'ten bağımsız olan yıldızların birer ikizi bulunduğunu düşünüyorlar. Yeni bir araştırmanın sonuçları, Güneş Sistemi'nin uzağında bulunan ve Güneş’in ikizi olan bir yıldıza işaret ediyor.

Bilindiği gibi dinozorlar, gezegenimize çarpan büyük bir göktaşı yüzünden öldüler. Gök bilimciler ise Güneş’in bu işten sorumlu bir ikizi olduğuna dair öneli bir keşif yaptılar. Bir hipoteze göre Nemesis adındaki ikiz yıldız, her 27 milyon yılda bir yok edici yüzünü Güneş Sistemi'ne gösteriyor. Bu periyodik sürecin bir aşamasında, Dünya yüzeyinde dinozorlar yaşadığından, yıldızın yörüngesinden kopan kuyruklu yıldızlar ve gök taşları Güneş Sistemi'mize ulaştı ve Dünya’yı tehdit altına soktu.

Araştırma, bilim insanlarının aynı zamanda yıldızların bir kardeş ile doğduklarına yönelik inançlarını da perçinlemiş oldu. Astronom Steven Stahler, "Genç tek yıldızların, bulutsu oldukları genç dönemlerinde hangi evreleri geçirdiklerine ilişkin istatistiksel bir model kullandık. Ulaştığımız sonuç, yıldızların oluşum aşamasındayken ikiye bölündüğü yönündeydi” şeklinde konuştu.

Bu bulgular, yıldızların nasıl oluştuğuna yönelik diğer hakim teorileri etkiliyor. Ancak bu tip araştırmaların sonucunda evrenimizin bugünkü haline ilişkin daha açıklayıcı veriler elde edebiliriz. Stahler “Çalışmalarımız ikizlerin nasıl oluştukların anlamak için önemli bir adım” dedi. Bu araştırmanın ilerleyen aşamalarında Samanyolu Galaksisi’nin kökeni incelenebilicek.

Bulgular, Royal Astronomical Society'nin aylık yayınında yer alacaklar. Ayrıca şuradaki arşivden ulaşılıp incelenebilirler.