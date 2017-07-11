Denizin Derinliklerinde Mercanlar Nasıl Parlıyorlar?

Bilim insanlarının uzun süredir çözüm bulmak istediği Mercan'lar hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Meğerse mercanların denizin derinliklerinde parlamasının sebebi kendileri değilmiş.

İnsanlık uzayı keşfetmeye devam ediyor, ancak henüz insanoğlunun hiç bilmediği başka yerler de var. Derinliği 11.000 metreye kadar çıkabilen deniz ve okyanus tabanları ve bu derinlikte yaşayan canlılar hala bilinmiyor. Bildiğiniz gibi yaşam için su gerektiği gibi enerjimizi aldığımız güneş ışığının hayati önemi var. Durum böyle olunca denizin çok derinlerinde olan canlıların nasıl yaşadığı büyük merak konusu oluyor.

Denizlerin derinliklerinde yaşayan mercanlar da bu şekilde merak ediliyordu. Üstelik bu mercanlar ışığın olmadığı, olsa da çok az olduğu bölgelerde olmasına rağmen parıl parıl parlıyorlardı. Bilim insanları, mercanların bu parlamayı nasıl yaptığını çok merak ediyorlardı. Yeni araştırmalar ise bu parlamanın sebebini ortaya çıkarmayı başardı.

Denizlerin dibinde yaşayan mercanlar, bu ışığı kendileri için değil küçük arkadaşları olan algler için yaratıyorlar. Mercanlar denizin altında güneş ışığının miktarını en üst düzeye çıkarmak için belirli dalga boylarında ışık yayıyorlar ve bu ışık sayesinde alglere fotosentez yapacak enerjiyi veriyorlar. Sonrasında algler fotosentez yaparak enerji besini mercanlara geri iletiyorlar. Milyarlarca yıldır devam eden bu dostluk, yıllar içerisinde birçok mercan türünün oluşmasını sağlamış. Çeşitli adaptasyonlara girerek birbirinden farklı ışıklarda enerji sağlayan bu mercanlar, derinliklere göre farklılık gösteriyor. Ayrıca bilim insanları uyarıyor: İnsanoğlu bu şekilde denizleri kirletmeye devam ederse, bu güzel dostluklar da hızla yok olacak.