Güneş Panellerinin Temizliğinin Havadan Çekilmiş Görüntüleri

Clifford Burgoni adlı Youtube kanalının paylaştığı bu video, güneş enerjisinden elektrik üretmeye yarayan güneş panellerinin temizlenmesini havadan görüntülemekte.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş enerjisi, bazı coğrafyalarda çok etkin kullanılmakta. Bazı şehirler ise bütün elektrik ihtiyacını güneşten sağlar hale gelmiş durumda. Böyle durumlarda ise elektrik ihtiyacını karşılamak için büyük güneş panelleri kullanılmakta. Bu video ise bu panellerin temizlik işleminin nasıl yapıldığını gözler önüne seriyor.

86.442 adet güneş panelinin bulunduğu bu tesisin temizliği de özel bir makine yardımıyla yapılmakta. Videoda, çöl gibi tozlanmanın kolay olduğu bir alana kurulduğu görülen bu panellerin verimli çalışması için temizlendiği görülüyor.

Güneş paneli, üzerinde güneş enerjisini soğurmaya yarayan birçok güneş hücresi bulunduran bir enerji kaynağıdır. Bu nedenle bütün hücrelerin güneşi net bir şekilde alması önemlidir ve bu tesiste olduğu gibi tozlu alanlara kurulan güneş panelleri sık sık temizlenmelidir.