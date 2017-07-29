Güneş Sistemi Dışındaki İlk Uyduyu Keşfetmiş Olabiliriz!

Gökbilimciler, Dünya'dan 4.000 ışıkyılı uzakta, Jüpiter boyutunda, gezegeni çevreleyen bir nesne tarafından garip sinyaller algıladılar. Güneş sistemimizin dışında keşfedilen ilk uydu olabilir.

Şaşırtıcı bir şekilde 4000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan uydu veya Exomoon'nun, Kepler-1625 adlı bir yıldızı yörüngede izlediği keşfedildi. NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'ndan sorumlu üç gökbilimci Alex Teachey, Columbia Üniversitesi'nden David Kipping ve Allan Schmitt adlı bilim adamları sayesinde keşfedilen uydu güneş sistemi dışında keşfedilen ilk uydu olabilir.

Bilim adamları şimdi gökbilimcilerin elde ettiği verileri revize ediyor. Ekip, 29 Ekim'de Hubble'ın gözlem yapma isteğinden dolayı "Bugüne kadarki en büyük araştırmamızdan sonra, Kepler-1625b'nin ışık eğrisinde son zamanlarda güçlü bir uydu adayının sinyali bulduk" dedi. Gökbilimciler, uyduya yaklaşık 4.1 sigma seviyesinde olduklarını ve uydunun gerçek olmamasına karşın, 16.000'de yaklaşık 1'lik bir ihtimalle sinyali tekrar gözlemleyebilecekleri anlamına geldiğine inanıyorlar. Bunlar çok heyecan verici olsa da keşfedilen ilk exomoon olup olmadığından emin olamayız.

Gökbilimciler tarafından belirtildiği gibi, şu anda gördüğümüz sinyaller, uyduya ait olmasını beklediğiniz bir işarettir. Ancak, tamamen farklı bir şey olabilir. Gizemin altına inmek için Gökbilimciler Ekim 2017'de Hubble Uzay teleskopunu bulguları doğrulamak için kullanacaklar. Gizemin altına inmek için Gökbilimciler Ekim 2017'de Hubble Uzay teleskobunu, bulguları doğrulamak için kullanacaklar. BBC News ile yaptığı röportajda konuşan Kipping, "Hubble'dan ölçümler elde edilinceye kadar, %50 ihtimal olabilir" dedi.

Bunlar astronomi ve uzay araştırmaları için önemli ve heyecan veren gelişmeler. Tıpkı gökbilimcilerin 1992'de güneş sistemimizin dışındaki ilk gezegeni keşfettiğine benzer olarak. Bu gezegenin varlığından emin olan bilim adamları gezegenin varlığını kanıtlamak adına büyük bir savaş vermişlerdi.