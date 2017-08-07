Güneş Sistemi Kadar Eski Bir Asteroid Ailesi Keşfedildi

En fazla 3 milyar yıllık asteroid ailelerinin varlığından haberdar olan astronomlar, yeni karanlık asteroidlerin keşfiyle, belki de evrenin var oluşuna dair yeni ipuçları elde edebilecekler.

Astronomlar şimdiye değin güneş sistemi içerisinde 3 milyar yıldan daha yaşlı asteroid ailesi görmemişlerdi. Bununla birlikte artık beklentilerini değiştirmek durumunda kalacaklar. Asteroid verileri üzerinde çalışmalar yapan araştırmacılar, 4 milyar yıldan daha fazla yıl önce meydana gelmiş bir asteroid ailesi buldular. Göründüğü kadarıyla bu aile, Güneş Sistemi kadar yaşlı. Öncelikle mevcut asteroid ailesine dair verileri göz ardı eden araştırmacılar, çok daha eski kaya gruplarının işaretlerini araştırmaya başlayarak bu keşfi gerçekleştirdiler.

Gizmodo'ya göre bilim adamları, mevcut asteroid aileleriyle ilişkilendirilemeyen fakat benzer yansıtma faktörlerini taşıyan bir dizi asteroide odaklanmak için bir çeşit eleme işlemi gerçekleştirmişler. İlk materyal kompozisyonları ve büyüklükleri itibariyle Güneş Sistemi’nin ilk zamanlarında, büyük patlamaların gerçekleştiği dönemlerde ortaya çıktıkları anlaşılan bu asteroidlerin ‘karanlık’ asteroidler olduklarını söyleyebiliriz.

Elde edilen bulgular, Güneş Sistemi’nin bir zamanlar ne şekilde olduğuna dair mevcut verileri doğrulayan cinsten. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi Güneş’e yakın büyük gezegenlerin de olduğu devasa yapıya sahip asteroid halkasına dair görüşleri destekleyen bu asteroidler, aynı zamanda güneş sisteminin bugün olduğundan çok daha farklı göründüğü zamanlarda oluşmuş olmalarının anlamının ne olabileceğine dair bir soruyu da akla getiriyorlar. Ve bu keşiften, kozmik evimizin ilk evrelerine yönelik olarak ne gibi bilgiler devşirebiliriz?

Daha net cevaplar elde edebilmek için yapılması gereken çok daha fazla iş olduğu aşikar. Yine de bu yeni keşif, bu noktada heyecan verici bir başlangıcın ilk safhası olabilir.