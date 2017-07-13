Güneş Sistemi’nin En Büyük Fırtınasından Çarpıcı Fotoğraflar

Geçtiğimiz hafta NASA’nın uzay aracı Juno, dev gezegen Jüpiter’in Büyük Kırmızı Nokta adındaki bölgeye tarihteki en yakın uçuşu gerçekleştirdi. İşte o görevden yeni görüntüler bugün NASA tarafından paylaşıldı.

Juno’nun çekip gönderdiği tüm görüntüleri sıcağı sıcağına paylaşan NASA, bazı görüntüler üzerinde dijital işlem uygulamaya devam ediyor. Juno, görüntülerini kırmızı, yeşil, mavi ve kızıl ötesi renklerle kaydettiği için görüntülerin son hallerine gelmeleri biraz vakit alıyor. Ancak NASA’nın çok uzak mesafelerden gelen görüntüleri işleyebilecek gelişmiş sistemleri var.

Gizemiyle büyüleyen Büyük Kırmızı Nokta, tam tamına 16.000 kilometre çapındaki yekpare bir fırtına ve yüzyıllardır kesintisiz bir şekilde Jüpiter'in yüzeyinde seyrediyor. Böyle dev bir fırtına gezegenin vahşi atmosferi için normal olabilir, ancak bilim insanları için hala büyük bir sır. Juno’nun gönderdiği görüntüler, bu sırrın üzerindeki perdeyi kaldırmaya yardımcı olacaklar.

İşte Güneş Sistemi’nin en büyük fırtınasından etkileyici fotoğraflar: