En Sıra Dışı Gezegende Mükemmel Bir Halka Keşfedildi!

Neptün’den sonra yer alan kuşakta absürt şekliyle dikkat çeken bir cüce gezegenin aslında muhteşem bir halkaya sahip olduğu anlaşıldı.

8 gezegen, şimdiye kadar keşfedilmiş yüzlerce cüce gezegen ve belki de milyarlarca gök taşı. Güneş Sistemi, modern bilimin sırlarını aydınlatmak için yetersiz kaldığı bir yer. Neptün’ün soğuk ve yavaş yörüngesinden sonra yüz binlerce gizemli cüce gezegen var ve bunların çoğu hala bilinmeyenler arasında.

Ancak bu gezegenlerden şimdiye kadar keşfedilenler arasında şekliyle tartışma yaratan bir tanesi var: Haumea. Yassı ve yumurta gibi şekliyle absürt görünüşü mü desek yoksa yaklaşık 284 Dünya yılına eş değer bir zamanda Güneş etrafında bir tur atabildiğini mi, bilemedik. Biz en iyisi gezegene dair yapılan son keşiften bahsedelim.

Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenler arasında geniş ve büyük halkalar görülür. Satürn dev halkalarıyla adeta prenses gibidir. Jüpiter ve Neptün ise halkalı gezegenler arasında. Bilim insanları, daha önceleri Jüpiter ile Neptün arasında bulunan ve kendi yörüngesine sahip Chariklo adını verdikleri bir cisim keşfettiler ve o da halkalıydı.

İspanyol gökbilimci Jose Luis Ortiz'in öncülüğünde yapılan keşif, 10 farklı laboratuvarda görevli araştırmacılardan oluşan bir ekiple yapıldı. Haumea, Avrupa'daki 12 farklı teleskop ile izlendi. URAT1 533-182543 kod adlı bir yıldızın gezegenle görüş alanımız arasına geçtiği sırada, Haumea daha önce hiç görülmediği kadar net görüldü.

Hemen aşağıdaki illüstrasyon, gezegenin şeklini ve etrafında olduğu yeni anlaşılan tek hatlı halkasını gösteriyor:

Ekibe göre, Haumea'nın halkası 70 km'lik bir genişliğe ve yaklaşık 2.287 kilometre bir yarıçapa sahip. Yani halkaya yatay konumda bir Türkiye ve dikey bir Kıbrıs adası sığabilir.

Cüce gezegenin bir atmosferi bulunmuyor ancak bulunduğu bölge zaten bize çok yabancı. Hiç şüphe yok ki, gelişen teknolojilerle derin uzayda mükemmel keşifler yapmaya devam edeceğiz.