Güneş Sistemi'nin En Yaşlı Gezegeni Hangisi?

Güneş 4,6 milyar yıl önce oluştuğunda, gezegenlerin en yaşlısı da şekillenmeye başladı.

Yeni bir araştırmaya göre Jüpiter, Güneş Sistemi'nin sadece en büyük gezegeni değil, aynı zamanda en eskisi. California'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarı'ndan ve Almanya'daki Munster Üniversitesi'nden araştırmacılar, Jüpiter'in çekirdeğinin, Dünya'nın 20 katına denk geldiğini ve 4.6 milyar yıl önce Güneş'in şekillendirmesinden sadece 1 milyon yıl sonra oluştuğunu tespit etti. Yenidoğan yıldızlar, sahip oldukları enerjiyi serbest bırakmaya eğilim gösterdiğinden, gaz devinin malzemeleri çok, çok hızlı emmesi gerekiyordu.

Ekip, Dünya'ya düşen bazı gök taşlarındanki molibden ve tungsten izotoplarının varlığı hakkında yapılan araştırmadan sonra sonuca vardı. Molibden izotoplarının verileri sayesinde meteoritlerin iki farklı malzemeden alınan bileşenleri içerdiğini buldular. Bir rezervuar, bizimkinden farklı bir yıldızdan gelen ve diğer rezervuarlara benzemeyen bir maddeye sahip. Öte yandan, tungsten izotoplarından elde edilen veriler, iki farklı izotopun 2-3 milyon yıl önce ayrıldığını gösterdi.

Ekip, iki disk rezervuarını uzunca bir süre etkili biçimde birbirinden ayıran en makul mekanizmanın, aralarında dev bir gezegenin birleşmesi olduğunu belirtti. Bu gaz devi Jüpiter, yıllar geçtikçe oluşumu yavaşlarken, iki taraf arasında kalıcı bir bariyer oluşturmak için büyümeye devam etti. Bu sayede de, Güneş Sistemi'ndeki en büyük ve en yaşlı gezegen ünvanına sahip oldu.