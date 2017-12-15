Geçtiğimiz günlerde keşfedilen ve Güneş Sistemimizde görülen ilk yıldızlararası cisim olan Oumuamua'nın ne olduğu ortaya çıktı.

İlk kez geçtiğimiz Ekim ayında gözlemlenen ve o günden beri radyo sinyalleri aracılığıyla bir uzay aracı mı yoksa astreoid mi olduğu saptanmaya çalışılan Oumuamua ile ilgili sır perdesi sonunda aralanmışa benziyor.

Şekli itibariyle puroyu ve uzunlamasına bir hurmayı andıran bu gök cismini uzunca süredir 'Green Bank Teleskopu' ile izleyen bilim insnaları, ilk bulgularını açıkladı:

"Bu bir gök taşı."

Uzun süredir gök cisimleri inceleyen Breaktrough Listen isimli araştırma ekibinin şu ana değin 750.000'e yakın gök cisimini kataloğuna eklediği biliniyor. Oumuamua'yı onlar için farklı kılan ise anormal derecedeki hızı ve sıra dışı şekli olmuştu. Nitekim saniyede 26.3 kilometre hız kateden bu cismin Güneş Sistemimize girmesiyle çıkması bir oldu

"Yoksa evrende yalnız mıyız?" sorusunun cevabı maalesef şu an için halen bir bilinmez. Bilim insanlarının Oumuamua'nın gözlem ve test sürecine devam ettiklerini de belirtmeliyiz.

Son olarak merak eden takipçilerimize: Oumuamua, “Oh-moo-ah-moo-ah” olarak okunmaktaymış ve anlamı 'uzaklardan gelen ilk elçi' demek.