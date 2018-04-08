Güneş Sistemi Ötesinin Yeni Bir Kaşifi Var: 'TESS'

NASA tarafından kullanıma hazırlanan TESS, güneş sistemi ötesinde hayata dair yeni izler arayacak. Dünya'ya daha spesifik veriler gönderecek.

Yeni Uzay teleskopu TESS (Gezici Dış Gezegen İnceleme Uydusu) harika bir görev için atandı. Yapımı tam 10 yıl süren TESS, yabancı gezegenlerde av peşinde olacak. Tabii bu ‘av’, bir yaşam kaynağı bulup bunu yok etmek anlamında değil; TESS güneş sistemimiz dışında yaşam barındıran gezegenlerin peşine düşecek ve NASA'yı keşfettiği güçlü verilerle besleyecek.

TESS, tekil gezegenleri araştırabileceği gibi bununla kalmayarak, gezegenler arasındaki farkılıkların anlaşılmasına da ışık tutacak. NASA’ya göre TESS’in edineceği bulgular, gelecek 10 yıl boyunca NASA’nın çalışmalarında başrolü oynayacak , adeta bir rehber olacak. Diğer bir deyişle TESS, Yeni Gezegen araştırmalarında yeni bir miladın başlangıcı.

TESS’i diğer exoplanet - av araçlarından ayıran en önemli faktör ise sıvı yüzeyli gezegenler üstünde dahi verimli araştırmalar yapabilecek olması. Diğer yandan önceki görevdaşı “Kepler” NASA için yalnızca uzayın bir kısmını incelerken, TESS, bu menzilin sınırlarını ve genişliğini arttıracak ve daha spesifik bir inceleme hizmeti sunacak.