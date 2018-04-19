Güneş Sisteminde Bir Gezegen Binlerce Yıl Önce Yok Olmuş

2008 senesinde, Sudan'da bir çöle düşen asteroit üzerinde yapılan araştırmalar, sistemimizde var olan ancak zaman içinde yok olmuş bir gezegene dair kanıtlar sunuyor.

Bilim insanları, güneş sistemimizde yer alan ancak binlerce yıl önce yok olmuş bir gezegene dair kanıtlar buldu. 2008 senesinde Sudan'a düşen bu asteroite dair senelerdir birçok araştırma yapıldı. Astreoitin yapısında bulunan elmas ve benzeri bazı maddeleri inceleyen ve değerlendiren bilim insanları, bu ölçekte elmasların oluşabilmesi için gereken basıncın ancak Mars ya da Merkür büyüklüğünde bir gezegende oluşabileceğini söyledi.

2008 senesinde Sudan'da Nubiya bölgesinde, yerden 37 kilometre yukarıda yaşanan patlamadan sonra, çölün dört bir yanına birçok parça düştü. Büyüklükleri 1-10 cm arasında değişen 50 parçayı inceleme yapmak için alan bilim insanları, araştırmalara başladıklarında parçalardaki küçük elmas yapısını keşfettiler. İlk etapta bu elmas yapısını nasıl değerlendirmeleri gerektiğini çözemeyen bilim insanları, araştırma ilerledikçe bunun ancak büyük bir gezegenin parçalanması ile oluşabileceğini fark ettiler.

Elmas yapının oluşması için 20 gigapascaldan daha büyük bir basınç gücünün olması gerekiyor. Bilim insanları böyle bir basınç gücünü ancak çok güçlü patlayıcılar ile oluşturabileceğimizi söyledi. Aynı zamanda bu bulgular sayesinde ilk defa, dünya dışında bir gezegende elmas bileşenleri olduğu keşfedildi. Yok olan bu gezegene dair daha detaylı bilgiler henüz yok ancak bilim insanları, bu konu ile ilgili daha fazla bilgi için çalıştıklarını söylüyorlar. Sizin yok olan 9. gezegen ile ilgili düşünceniz ne oldu? Gelecekte daha detaylı bilgilere ulaşmamız sizce mümkün olacak mı?