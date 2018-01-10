Güneş Sistemimizde Bulunmayan Kayaç, Dünya'da Keşfedildi

Mısırda bulunan kayaç, Dünya ve Güneş sistemimizde bulunmayan mineral yapısına sahip.

Hypatia adı verilen kayaç, yaşadığımız Güneş sistemi’nin Dünya da dahil olmak üzere herhangi bir yerinde olmayan mikro mineral bileşikleri içeriyor. Kayacın keşfi beraberinde Güneş sistemimizin oluşumuyla ilgili bazı soru işaretlerini de getirdi. 2013 yılında araştırmacılar Mısırda bulunan Hypatia kayacının Dünya’dan gelmediğini duyurmuşlardı.

Yeni yapılan analizler sonrasında da elmaslar gibi düzenli bir yapıya sahip olan Hypatia’nın meteor veya kuyruklu yıldız kökenli kayaçlarla benzer bir yapı göstermediğine ulaşıldı. Ayrıca kuyruklu yıldız çekirdeğinin güçlü bir darbe alması sonucunda oluşacak şok etkisinin ortaya benzer bir kayaç çıkarabileceği ile ilgili bir hipotez de bulunuyor. Sonuç olarak ilk bulgular, Güneş Sistemimize ait olmadığını söylese de araştırmacılar henüz net bir bilgi paylaşmadılar.

Metalik olmayan meteoritler bileşim yapısı olarak, yüksek oranda silikon ve düşük miktarda karbon içeriğine sahiptirler. Ancak Hypatia kayacı, zengin karbon içeriğine sahip olmasının yanında çok düşük miktarda silikon içeriyor. Tüm bilgiler ele alındığında araştırmacılar, Hypatia’nın Güneş patlaması öncesinde oluşan bir mineral içeriğine sahip olup, yakın geçmişte oluştuğunu öne sürdüler.

Ayrıca kuyruklu yıldız hipotezi de tam olarak geçerliliğini kaybetmiş değil. Bazı araştırmacılar Neptün yörüngesinin ilerisindeki nesneler ve kimyasal bileşimleri ile ilgili çok az bir bilgiye sahip olduğumuzu savunarak yeni kayacın bizim Güneş sistemimize ait olabileceğini savundu. Peki, sizce farklı bir Güneş sistemine ait ve yakın geçmişte oluşan bir kayacın keşfi beraberinde nasıl keşifleri getirir?