Alpha Centauri Yaşama Uygun Gezegenlerden Oluşuyor

Yapılan yeni bir çalışmaya göre Güneş sistemimize en yakın sistem olan Alpha Centauri, tıpkı Dünya'da olduğu gibi kayalıklı yapıya sahip küçük gezegenlere ev sahipliği ediyor olabilir.

Yeni bir araştırmaya göre güneş sistemimize en yakın olan komşumuz, Dünya’ya oldukça benzer şekilde küçük, kayalıklı gezegenlere ev sahipliği ediyor gibi görünüyor.

Alpha Centauri’nin yakınında yapılan yeni bir analiz, iki ana yıldızın yörüngesinde gezinen büyük gezegen sayısının daha önce düşünüldüğü kadar çok olmayabileceğini ortaya koyuyor. Bilakis küçük, Dünya benzeri gezegenlerin bulunma olasılıkları çok daha yüksek.

Araştırmacılara göre yeni konseptle birlikte yaşanabilir dünya bulma çalışmaları, 4.4 ışık yılı gibi bir uzaklığa indirgenebilir.

Yale’deki astronomların yürüttükleri yeni çalışma, büyük çaplı gezegenlerin sistemde var olma ihtimallerini devre dışı bırakıyor.

Bu büyük gezegenler daha önce başka modellerde var olarak düşünülmüş olsalar da, daha gelişmiş spektrografik cihazlardan edinilen veriler, farklı bir senaryonun gündemde olabileceğine işaret ediyor.

Dış gezegen araştırmacılarından Profesör Debra Fischer “Evren bize en olası gezegen tiplerinin küçük gezegenler olduğunu söyledi. Yaptığımız çalışma da bunların büyük ihtimalle Alpa Centuri A ve B çevresinde gezinen gezegenler olduklarını gösteriyor” diyor.

Alpha Centauri bizden yaklaşık 24.9 trilyon mil (ya da 4.4 milyar ışık yılı) ötede bulunuyor. Bu yönüyle güneş sistemimize en yakın gezegen olma özelliğini taşıyor.

Bu sistem Centauri A, Centauri B ve Proxima Centauri adlı üç yıldıza ev sahipliği ediyor.

Bilim insanları daha geçtiğimiz yıl Proxima Centauri çevresinde gezinen, Dünya’ya benzer bir gezegen keşfettiklerini duyurmuşlardı.