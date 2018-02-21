Güneş Sistemindeki Bir Başka Dev Fırtına Yok Olmak Üzere!

Jüpiter'in büyük kırmızı lekesinin yakın zamanda yok olabileceğini açıklayan bilim insanları, Neptün'de uzun süredir devam eden bir başka dev fırtınanın daha yok olmak üzere olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Juno uzay aracının Jüpiter’den çektiği görüntüleri halka açık olarak paylaşan bilim insanları, 1600’lü yıllardan bu yana devam eden dev bir fırtına olan Jüpiter’in ünlü büyük kırmızı lekesinin 10-20 yıl içinde yok olabileceğini açıklamışlardı. Fakat görünüşe göre büyük kırmızı leke, Güneş Sistemi’ndeki tek bitmek üzere olan fırtına değil.

Güneş sisteminin dev buzul gezegeni olan Neptün’de de Jüpiter’in büyük kırmızı lekesi kadar ünlü olmasa da onlarca yıllardır süren bir fırtına bulunmaktadır. İlk kez 1980’li yılların sonunda NASA'nın Voyager 2 uzay aracı tarafından keşfedilen fırtına, o günden bu yana Hubble Teleskobu ile gözlenmekteydi.

Yapılan ölçümler sonunda Neptün’ün siyah lekesinin, tıpkı Jüpiter’in büyük kırmızı lekesi gibi yok olmak üzere olduğu keşfedildi. İlk kez fark edildiğinde 3100 kilometre yarıçapa sahip olan fırtına, günümüzde 2300 kilometreye kadar daralmış durumda.

Gezegenlerde oluşan fırtınaların ne kadar uzun süreceği, gezegenin yapısı ile doğrudan bağlantılıdır. Jüpiter gibi bir gaz devinde fırtınalar yüz yıllarca sürebilirken, Neptün gibi daha ince atmosfere sahip olan buzul ve kayaçları bulunan gezegenlerde onlarca yıl sürebilir. İnce bir atmosferi bulunan ve çoğunluğu okyanus ve kayalardan oluşan Dünya’da ise şu ana kadar ölçülmüş en uzun fırtına 31 gün sürmüştü.

Projede çalışan İspanya’nın Bask Bölge Üniversitesi’nden bilim insanı Agustín Sánchez-Lavega, fırtınaların ne yönde döndükleri, nasıl oluştukları ya da ne kadar hıza sahip oldukları konusunda herhangi bir somut verilerinin olmadığını belirtti. Bu durum fırtınanın ne zaman yok olacağını tahmin etmek konusunda bilim insanlarının ellerini kollarını bağlıyor.