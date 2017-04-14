Güneş Sisteminin Dışında 'Cüce' Bir Gezegen Daha Keşfedildi!

Gök bilimciler, bir gök cismi olarak tanımladıkları cismi daha ayrıntılı görüntülemeyi başardı: Meğer ufak bir uzak komşumuz daha varmış.

Bilim insanları, Güneş Sistemi'mizde bulunan bütün yörüngelerin dışında gizlenmiş başka gizemli bir nesne tespit ettiler. Bu nesne, üzerine gelen Güneş ışığının yalnızca yüzde 13'ünü yansıttıyor.

Bir cüce gezegen kadar büyük olabilecek bu nesneye DeeDee adı verildi. Araştırmacılar, daha önce varlığı konusunda çok az bulgu ve bilgiye sahip oldukları için herhangi bir açıklamada bulunmadıklarını belirtiyorlar. Gizemli nesne, Cerro Tololo İnternational Observatory'daki 4 metrelik Blanco teleskobu kullanılarak Güneş Sistemi dışı araştırmaları esnasında keşfedilmişti.

Artık, yapılan çalışmalar sonucunda nesnenin sıradan bir gök cismi olmadığı konusunda uzay bilimi dünyası hemfikir oldu. Uzmanlar, DeeDee'nin Güneş Sistemi'nin asteroit kuşağında (Kuipler Kuşağı) yaşayan ve küresel olması için yeterli kütleye olan en büyük cüce gezegen Ceres'in yaklaşık üçte ikisi olduğunu ortaya çıkardı.

DeeDee, Güneş'ten yaklaşık 140 milyon kilometre kadar uzakta bulunuyor ve Güneş etrafındaki bir turunu -yani bir DeeDee yılını- bizim 1.100 yılımızdan sonra ancak tamamlayabiliyor. Aynı zamanda yüzeyinden yansıyan ışınların gezegenimize ulaşması da 13 saati alıyor. Bir bağlantı kurabilmeniz için Güneş ışınlarının Dünya’ya 8 dakikada ulaştığını belirtelim. Kısaca biz gezegenimizden, DeeDee’nin 13 dünya saati önceki halini görüyoruz.

Yüzeyinin mutlak soğukluk sınırına yakın olduğu söylenen yeni cüce gezegenimiz hakkında bakalım yakın zamanda herhangi bir detay öğrenebilecek miyiz? Takipte kalın :)