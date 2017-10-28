Dünya'nın Çok Yakınından Geçen Yabancı Cisim

Gökbilimciler ilk kez Güneş Sistemi'mize giren 'yıldızlararası bir cismin' tespit edildiğini ve cismin Dünya'nın yakınından saniyede yaklaşık 25 km hızla geçtiği açıkladı.

Yıldızlararası seyahat şu an bizim için biraz uzak bir ihtimal. Ancak geçtiğimiz hafta dünyayı ziyaret eden obje gibileri için çok da zor değil. Geçtiğimiz hafta Güneş sistemimize dış bir yıldız sisteminden girdiği tahmin edilen 'A/2017 U1' adı verilen gizemli cisim Hawaii Üniveristesi'ndeki 'Pan-STARRS 1' teleskobu tarafından keşfedildi. Güneş'in yer çekimiyle ani bir şekilde yörünge değiştiren cisim, Güneş sisteminden çıkmadan önce gezegenimizin de oldukça yakınından geçti.

Hawaii Üniveristesi Astronomi Bölümü'nden Rob Weryk'in gözlemleri sonucunda keşfedilen cisim ilk defa yine kendisi tarafından tanımlanmış oldu. Bulgularını Avrupa Uzay Ajansı'nın Tenerife'deki teleskobunun çektiği görüntülerle karşılaştıran Weryk, 'cismin Samanyolu Galaksisi'ndeki başka bir yerden geldiği sonucuna vardı. Uluslararası Astronomi Birliği Küçük Gezegen Merkezi (MPEC) açıklamasında cisimle ilgili olarak "İleride yapılacak gözlemler bu yörüngenin olağan dışılığını doğrularsa, bu cisim ilk yıldızlararası kuyruklu yıldız vakası olabilir" dendi.

Çapının 400 metreden biraz daha küçük olduğu ve saniyede yaklaşık 26 km hızla ilerlediği de belirtilen cismin, Lyra (Çalgı) takımyıldızı yönünden geldiğini düşünülüyor. Göktaşı ya da kuyrukluyıldız olduğu düşünülen cismin daha ne olduğu şimdilik araştırmalar sonucunda belli olacak. Ancak cismin bir uzay gemisi olabileceği yönünde de iddalar yok değil.

Araştırmacıların cisimle ilgili net görüntülere daha ulaşamadıkları biliniyor. Ancak Hubble gibi evreni çok geniş bir açıdan izleyen uzay teleskopları, cisimle ilgili net görüntüler elde etmiş olabilir. Önümüzdeki bir kaç ay Güneş sistemini izleyen teleskoplardan cisimle ilgili net görüntülerin elde edilip edilemediği araştırılacak. Eğer ardından cisimle alakalı görüntüler elde edildiyse, arkasındaki sır perdesi de aralanmış olacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Cisim bir asteroid mi, kuyrukluyıldız mı, yoksa başka bir yıldız sisteminden uzaylılar bize bir el sallayıp kaçtılar mı?