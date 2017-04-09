Güneş Sisteminin En Büyüğü Hakkındaki Detaylar Açığa Çıktı

Güneş sisteminin açık ara en büyük gezegeni Jüpiter hala çözemediğimiz pek çok gizem barındırıyor. Jüpiter'in yörüngesinde bulunan Juno aracı ve cuma günü gerçekleşen kozmik vaka sorularımıza yanıt olabilir.

Cuma gecesi, güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, Dünya ve güneşle hiç olmadığı kadar uyum içindeydi. Bu, muazzam gezegeni ve aylarını gözlemlemek için mükemmel bir fırsattı.

Jüpiter yörüngede doğrudan güneşin tam karşısında konumlandı. Bu çok özel bir olay, çünkü göksel nesneler güneşin tam karşısında olduğunda, gökyüzünde çok daha parlak gözükürler. Jüpiter her 13 ayda bir bu pozisyona gelir.

NASA, "Dürbünlerle, Jüpiter'in dört ayını yani Galile, Io, Europa, Ganymede ve Callisto'yu gözlemlemeyi başardık" açıklamasında bulundu. Jüpiter'deki bulut kemerleri bile görünür konuma geldi.

Jüpiter, minyatür bir güneş sistemini andırıyor

67 adet uydusu ile Jüpiter, mini bir güneş sistemini andırıyor. Gezegen güneşle aynı temel maddelerden (özellikle hidrojen ve helyum) oluşuyor ancak reaksiyona girip yıldıza dönüşmek için yeterli kütleye sahip değil. Jüpiter'in yer çekimi o kadar güçlü ki, uzaydaki nesneleri yörüngesine kolayca alıyor, bu da bu kadar çok aya sahip olmasının sebebi konumunda.

Şu anda NASA uzay aracı Juno, Jüpiter yörüngesinde ve gezegeni dikkatli biçimde araştırıyor. NASA'nın umudu, yüzeyinin yakın planda incelenmesi sonucu güneş sistemimizin kökeni hakkındaki bazı sırların açığa çıkarması yönünde. Ayrıca, atmosferi sarsan kesintisiz şiddetli fırtınalara ilişkin bilgi seviyemiz de tepelere tırmanabilir.