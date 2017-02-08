Kaliforniyalı araştırmacılar, binlerce yıllık ağaçlardan topladıkları veriler ışığında 7000 yıl önce Güneş'te büyük bir felaket yaşandığını ve aktivitesinin azaldığını keşfettiler. Araştırmalar hala devam ediyor.

Kaliforniya’daki antik bir ağaçtan toplanan verilere göre M.Ö. 5480 yılında Güneş'te bazı anormal olaylar yaşanmış. Bilim insanları, bu çıkarımı ağaçtaki karbon-14 miktarından yaptılar. Bazı bilim insanları, bu olayın Güneş’in manyetik aktivitesi tarafından tetiklenmiş olabileceğini düşünüyor. Nagoya Üniversitesi’nde çalışan bir grup araştırmacı ise Kaliforniya ormanlarındaki bin yılladır yaşayan yaşlı ağaçların olduğu çamlık alanda incelemelerde bulunuyorlar. Buradaki bitkiler güneş sisteminde yaşanan değişimlerden doğrudan etkilendikleri için, incelemeler sonucunda bizlere bilgi sağlayabilecek kaynaklar.

Uzmanlara göre Güneş’in aktivitesi azaldığında karbon-14 seviyesi artmaktaydı. Ağaç halkalarında bulunan kanıtlar ise kozmik değişimlerin bir tür kaydı niteliğinde. Havadaki karbonun etkileri gözlemlenebiliyor. Arizona Üniversitesi’nden AJ Timothy Jull, “14C seviyesini üç farklı laboratuvarda ölçtük. Kozmik ışımalar bir anomali olduğunu gösteriyor ancak ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Yıllık verileri binlerce yıllık verilerle karşılaştırdığımızda, Güneş’in bir dönem çok düşük bir aktivitede olduğu sonucunu çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güneş aktivitesinin azalmış olmasının bir başka nedeni patlamalar ve dalgalanmalar olabilir, ancak araştırmacılar kesin bir neden ortaya koyamıyorlar. Uzmanlar, binlerce yıl önce Güneş benzeri gezegenlerden gelen cisimlerin teleskop gözlemlerinin bu olayı anlamamıza yardımcı olacağı görüşündeler. Nagoya Üniversitesi’nden Fusa Miyake ise “Yeni keşfedilecek bulguların bize büyük bir faydasının olacağı kesin. Ancak benim görüşüm, ağaç halkalarından gelecek yeni karbon-14 raporlarının Güneş’te yaşanan felaket hakkında önemli veriler sağlayacağı yönünde” diyor.