Güneş’te Dünya’nın 10 Katı Büyüklüğünde Bir Delik Oluştu!

NASA, Güneş'te tam 120 kilometre çapında bir delik oluştuğunu bildirdi. Bilim insanları, bu durumun uyduları yok edebileceğini ve elektrik kesintileri yaşatabileceğini belirtiyorlar.

Geçen hafta uzay ajansı tarafından tespit edilen olay, kamuoyuna henüz açıklandı. Söz konusu delik, Dünya’dan görülebilecek kadar büyük ve uzmanlara göre büyük güneş hortumları yaratabilir. Söz konusu hortumlar, Dünya’ya ulaştıklarında Kuzey Işıkları benzeri ışıklar görülebilir olacak ve uydular ciddi şekilde hasar görecek.

Güneş lekeleri, Güneş’in manyetik alanı ile olan etkileşimlerinden dolayı daha serin bölgelerdir. Yoğun manyetik aktivitelerin bulunduğu bu bölgelerde dev enerjiler ortaya çıkma eğilimi gösterirler ve bu enerjiler de güneş patlamalarına ve fırtınalara neden olurlar.

NASA, “Yeni bir güneş lekesi grubu görünür oldu ve bu leke oldukça hızlı bir şekilde büyüyor. Bazı büyük güneş patlamaları gerçekleşebilir fakat neler olacağını erkenden söylemek zor” açıklamasında bulundu.

Hem NASA araştırmacıları hem de diğer bilim insanları, söz konusu deliğin muhtemel etkilerini araştırmaya devam ediyorlar. Temennimiz, elektrik kesintileri ve iletişim kopuklukları yaşamadan bu olayı renkli ışık şovları ile gözlemlemek. Detaylar elimize ulaştıkça paylaşmaya devam edeceğiz.