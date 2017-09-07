Güneş’te Son 12 Yılın En Büyük Patlamaları Gerçekleşti!

Güneş’in yüzeyinde her gün binlerce patlama ve alev fırtınaları yaşanıyor. Ancak bazı patlamalar yaydıkları enerjiyle Dünya üzerindeki tüm haberleşme sistemlerini tehdit ediyorlar.

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu zaman dilimine göre 6 Eylül 2017 günü yıldızımız Güneş’in yüzeyinde biraz hareketli geçti: X Sınıfı olarak adlandırılan bir dizi de patlama yaşandı. İlk patlama Türkiye saati ile 12.10’da, ikincisi 17.03’te gerçekleşti. İkincisinin boyutunda yaşanan en son patlama 2005 yılında kayıtlara geçmişti. Gözlemler sonucu elde edilen kronal kütle çıkarma işlemini hemen aşağıdaki GIF’te izleyebilirsiniz.

Patlamaların ilki Dünya’nın 7 katı, ikincisi ise Dünya’nın 9 katı büyüklüğündeydi. Güneşin 11 yıllık periyodik aktivite döngüsü, 2008 yılında başladı. İlk yıllarda beklenmedik bir şekilde sessizdi ve aktivite miktarı düşüktü:

Güneş’in söz konusu patlamaların Dünya üzerinde ilginç etkileri var:

ABD’nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) raporlarına göre patlamalar düşük frekanslı navigasyonlardan, yüksek frekanslı radyo sinyallerine kadar her şeyi etkileyebilir. Güneş’ten gelen parçacıklar atmosfere girdikçe alışılmadık bölgelerde Kuzey Işıkları’na benzer aura şovları izleyebiliriz. An itibariyle gezenimizin hangi bölgesine ulaşacakları ve nereden izlenecekleri belli olmasa da gözlerinizi yukarıdan ayırmamanızda fayda var.

Kayıt altına geçen en büyük Güneş patlaması 2003’te gerçekleşmiş ve Dünya’nın konumundan dolayı parçacıkları eğik bir açıyla aldığımız için yüksek gerilimlerden kaçmayı başarmıştık. Ancak gün geçtikçe artan kablosuz sistemler, bizi radyo sinyallerine daha çok bağladılar. 2003 yılındaki patlama eğer bugün gerçekleşseydi, pek çok cihazımızın geçici olarak çalışmadığını ve haberleşme sistemlerinin çöktüğünü görecektik.