Güneş'ten 1 Milyon Kat Fazla Enerji Yayan Nesneler Saptandı

Güneş'ten en az 1 milyon kat fazla enerji yayan Blazarlar, süper kara delikleri keşfetmemize olanak tanıyor.

NASA, eski galaksilerden gelen yoğun gama ışını sinyallerini saptadı. Gama ışınları, şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük ve en güçlü kara deliklerin bazılarını kuşatan blazar mimarileri (muazzam eliptik bir galaksinin merkezinde tahmini bir süper kütleli kara delik ile ilişkili yoğun kuasar) olarak bilinen nesneler tarafından ortaya çıkartılıyor.

Keşif, evrenin ilk anlarında kara deliklerin nasıl bir araya geldiği konusundaki anlayışımızı değiştirebilecek düzeyde. Zira söz konusu sinyaller 1.4 milyar yaşında iken oluşan galaksilerden geliyor.

Bu gama ışını sinyalleri, büyük patlamadan sadece 1,4 milyar yıl sonra ortaya çıkmış olabilir (evrenin tarihine kıyasla epey gençler), ancak zamanda geriye dönüp büyük eski kara delikleri kavrayabilmemiz için kayda değer ipuçları konumunda bulunuyorlar.

Blazarlar, Güneş'ten 1 milyon kattan büyük, muazzam kara delikler içeren yapılar. Işığın hızına yakın hareket eden yapılan akıllara durgunluk verecek düzeyde enerji yayıyorlar.

Bu enerjiler, Dünya'dan saptandığında onları oluşturan kara deliklere dair fikir veriyor. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden gökbilimci Roopesh Ojha, "Gençliklerine rağmen, bu çok geniş blazarlar bilinen en büyük kara deliklerin bazılarının geçmişe ışık tutuyor" ifadelerini kullanıyor.

Roopesh Ojha şu açıklamalarda bulunuyor:

"Kozmik tarihte, süper büyük ve yoğun kara deliklerin nasıl oluştuğu ve büyüdüğü konusundaki mevcut fikirlerimiz değişiyor. Süreci daha sağlıklı anlamamıza yardımcı olması için daha fazla araştırma yapmamız gerek."

Güney Carolina Clemson Üniversitesi'nden Marco Ajello şunları söylüyor: "Fenomenlerin daha önce gama ışınlarında saptanamamış olan bir galaksi popülasyonunun ilk örneklerinin görünen yüzü olduğuna inanıyoruz."