Güneş’ten 800 Milyon Kat daha Büyük Kara Delik Keşfedildi.

Günümüzden 13.7 milyar yıl önce gerçekleştiği bilinen ve evrenin başlangıcı olarak kabul edilen Big Bang olayından sadece 690 milyon yıl sonra oluşan kara delik keşfedildi. 13 milyar yaşında olduğu için, şimdiye kadar varlığını tespit ettiğimiz en yaşlı kozmik nesne oldu.

Yeni bir araştırmaya göre gök bilimciler, şimdiye kadar varlığı tespit edilen en yaşlı süper kütleli bir kara delik keşfettiler. 13 milyar yıldır genişleyen nesne, evren bugünkü genişliğin yalnızca %5’iyken oluştu. Evrenle birlikte genişledi ve güneş kütlesinin yaklaşık 800 milyon katına sahip oldu.

Big Bang'den sadece 690 milyon yıl sonra ortaya çıkan bu yeni kara delik, “Supermassive black hole” olarak adlandırılan, süper kütleli kara delikler ailesinin üyesi. Yapısı ve yaşı itibariyle kara deliklerin oluşumu ve evrenin genişlemesi hakkında bilgiler içeriyor.

Hemen aşağıda bu dev nesnenin ilk bulgular ışığında oluşturulmuş illüstrasyonunu görüyorusunuz:

Önceki araştırmalar süper kütleli kara deliklerin, evrenin en parlak cisimleri kuasarların kaynağı olduklarını ön görüyorlardı. Bu nesleler parlaklıklarıyla yıldız ışıklarının bir noktada topanmış ve yoğunlaşmış halleri gibidirler.

Bilinen en eski kuasar, Dünya’dan 13.04 milyar ışık yılı uzaklığında bulunan ve Big Bang’den yalnızca 750 milyon yıl sonra oluştuğu anlaşılan ULAS J1120 + 0641 kod adlı kozmik nesnedir. Bu haberimize konu olan kuasar ise ULAS J1342 + 0928 olarak adlandırıldı ve bizden 13.1 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Bildiğiniz üzere kozmik boyutlarda ışığın kat ettiği yolculuk, zamanla eş değer sayılıyor. Yani bize 13.1 miyar yılda ulaşan bir ışık varsa, o ışık kaynağının 13.1 milyar yaşında olduğu anlaşılıyor. Daha ilginç tarafı ise, o nesneden Dünya’nın oluşumunu gözlemlemek mümkün olsa, yaklaşık 9 milyar yıl daha beklememiz gerekecek.

4.7 milyar yaşında olan yuvamızdan önce kozmik evrende zaman ya da mekan algısı yoktu. Onu, hayatımızı kolaylaştırmak için insanlar olarak bizler icat ettik. Evrendeki tek gerçek ışık ve ışığın yolcuğudur. Fizik ve astronomi alanları ise keşfedilen bu garip ve yaşlı nesneler sayesinde bizden milyarlarca yıl öncesinde nelerin döndüğünü anlamamızı sağlayacak.