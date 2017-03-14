Dünya Farklı Bir Güneş Sisteminden Gelmiş Olabilir!

Güneşten alınan parçalar, dünya ile güneşin, aynı oksijen değerlerini paylaşmadığını doğruladı. Bu durum birçok bilim adamı tarafından beklenmedik bir olay olarak karşılandı.

Dünyamızın hem dostu hem de düşmanı olan Güneş, milyonlarca yıldır karşımızda duruyor. Bütün haşmeti ile her sabah bizi selamlıyor ve her akşam, bizden ayrılmak zorunda kalıyor. Güneş, muhteşem manzarası olan gök cismi olmasının yanında, içerisinde bulunduğumuz güneş sisteminin oluşma sebebi olan cisim.

Güneş, dünyamıza en yakın yıldız ve bizim dünyamız bu yıldızın yörüngesinde dolaşan bir gezegen. Uzaktan güven veren yapısının dışında, yakından yok edici bir güce sahip olan güneşimiz, uzaya sürekli kendinden parçalar yolluyor.

Güneşimizi, benzin yüklü bir araba olarak düşünürsek, yakıtının bir gün biteceğini ve yanmayı bırakıp, dünyamız dahil tüm güneş sistemini yok edeceğini tahmin edebiliriz. Bu yakıt, o kadar güçlü yanıyorki, uzaya sürekli güneş parçası yayıyor. Bu parçalardan bir kısmının şu an dünyamızda korunaklı bir alanda olduğunu belirtebilirim.

NASA, 2001 yılında, güneşten parçalar toplayabilmesi için, “Genesis” isimli uzay aracını görevlendirmişti. Genesis uzay aracı, 2001 yılından 2004 yılına kadar, çeşitli plakaların üzerine, Güneşten gelen parçaları yakalamaya çalışmıştı. 850 günlük görev süresinin ardından dünyaya geri getirilen Genesis uzay aracı, atmosfere giriş sırasında açması gereken paraşütü açamayınca, yere çakılmıştı.

Büyük bir hayal kırıklığı olarak gösterilen bu olay, enkaza ulaşınca yerini umuda bıraktı. Evet, 6 metre boyundaki uzay aracı parçalara ayrılmıştı, ancak güneş parçası toplama araçlarının çoğu parçalanmış olsa da bazılarının üzerinde yer alan parçalar korunmuştu. Bilim adamları bir yıl boyunca, bu parçaları ayırmış ve sonuç alınabilecek hale getirmişlerdi.

Bu süreçten sonra, güneş parçaları ile yapılan analizler büyük sonuçlar verdi. Öncelikle araştırmacılar, Apollo döneminde, güneş enerjili parçacıklar olarak adlandırılan varsayımsal parçacıkların, aslında güneş parçaları olmadığı açıklandı.

Ayrıca, güneş parçaları sayesinde güneşte, dünyada yer alandan daha yüksek Oksijen(16) oranı olduğu bulundu. Bu durum çok garip karşılandı çünkü dünyanın güneş ile aynı bulutsuda oluştuğu düşünülüyordu. Bu bulgular, dünyanın güneş yörüngesine farklı bir yerden gelebilme ihtimalini gözler önüne serdi. Tabii, dünyanın oksijen düzenini, uzak sistemlerden gelen asteroitlerde sağlamış olabilir.

Hayatın kaynağı suyu getiren Asteroitler, bugün soluduğumuz oksijeni de getirmiş olabilir. Genesis, sorunsuz bir şekilde iniş yapabilseydi, şu anda çok farklı gerçeklikleri kabul etmiş olabilirdik, ancak bu halde bile çok önemli bilgiler edinmiş olduk.