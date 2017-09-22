Güneş'ten Selam Getiren OSIRIS-REx Dünyanın Yanından Geçecek

Güneş'in etrafından dolaşarak yeniden Dünya'ya gelen OSIRIS-REx uzay aracı, bütün hızıyla Bennu isimli asteroide doğru uçuyor.

Geçen sene Bennu isimli göktaşını araştırmak için gönderilen OSIRIS-REx uzay aracı, Güneşi'n etrafında bir tur atarak tekrar Dünya’ya geldi. Dünya'nın yörüngesine girerek açısını 6 derece yukarı kaydıracak uzay aracı, ana görevi olan Bennu adlı asteroide doğru yolculuk yapacak.

Gezegenden yaklaşık 17.700 kilometre uzaklıktan geçecek OSIRIS-REx, bu süreçte saatte 30.500 kilometre hıza ulaşacak. Dünya'nın yerçekiminden aldığı güçle rotasını Bennu’ya çevirecek OSIRIS-REx, 1 sene yolculuk yaptıktan sonra Bennu’ya ulaşacak.

Bennu’nun çok önemli bir özelliği var. Asteroid, dünyanın yörüngesine sürekli uğruyor ve 2175 ila 2196 yılları arasında dünyaya çarpma ihtimali bulunuyor. Yaklaşık 500 metre çapındaki asteroid, hem 4.5 milyar yıl önce ortaya çıkan Güneş sisteminden kalma karbon açısından zengin molekülleri incelememize olanak tanıyacak, hem de asteroidin yapısını inceleyerek Dünya için oluşturacağı etki öngörülecek. Belki gelecekte “Armageddon” filminde olduğu gibi asteroidi ziyaret etmemiz gerekebilir, bu gibi durumlarda karşımızdaki kaya parçasının içerisinde ne olduğunu bilmek çok önemli oluyor.

OSIRIS-REx, Bennu’da araştırmalarını yapıp birkaç kilo örnek aldıktan sonra bunları 2023 yılına kadar Dünya'ya getirecek.

2018’de asteroid ulaşacak OSIRIS-REx, başarıyla Bennu’ya varabilirse bir rekora da imza atacak. Şimdiye kadar bir uzay aracı tarafından yörüngede takip edilecek en küçük nesne olacak Bennu’nun her yeri didik didik aranacak. Umarım bilim bir kez daha kazanır ve bu zorlu yolculuk başarıyla sonuçlanır.