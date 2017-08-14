Güneş Tutulması Hakkında En Kötü 5 Batıl İnanç!

Güneş tutulmasıyla ilgili çok eski zamanlardan günümüze kadar gelen 5 batıl inanç bulunuyor.

21 Ağustos'ta ABD de gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması, ABD'nin neredeyse her yerinden gözlemlenebilecek. Günümüz bilimi sayesinde bu tarz tutulma olaylarının neden gerçekleştiğini anlayabiliyoruz. Ancak eski insanlar, tam anlamıyla bu şekilde düşünemiyordu. Bu nedenle de bir takım batıl inançlar boy göstermeye başladı.

Böylesi durumlarda geliştirilen batıl inançların neredeyse hepsi "korku" üzerine kurulu. Örnek vermek gerekirse insanlar Güneş tutulması sırasında doğa üstü bir gücün veya büyünün onlara zarar vereceğini düşünmüşler. Bu nedenle de batıl inançlar, panik ortamlarını beraberinde getirmiş.

Oldukça ilginç ve daha önce duymadığınız, Güneş tutulmasıyla ilgili 5 batıl inanç:

Tanrı ve iblis

Elbette günümüz Amerika'sında Güneş tutulması sırasında bir panik ortamı oluşacağını söyleyemeyiz ancak eski kültürlere göre Güneş tutulması, tanrı ve iblisle alakalıydı. Hatta bazı durumlarda böylesi olayların olmasındaki en büyük etken olarak tanrının ve iblisin savaşması gösterildi. Üstelik bazı kültürler tarafından bunun nedeninin "ejderhalar" olduğu düşünülüyordu. Ayrıca Vietnam'daki Shan halkı Güneş tutulmasını, kurbağa biçiminde kötü bir ruha bağlamış.

Çocuklarınızı ve eşlerinizi saklayın!

Bu batıl inancın kaynağı tam olarak belli değil ancak bu efsaneye inanan kültürlere göre Güneş tutulması yaşandığı süre zarfında kadınlar ve küçük çocuklar saklanmalıydı. Güneş tutulmasının bir nedenden dolayı kadınlara ve küçük çocuklara zarar vereceği düşünülüyordu. Ayrıca Güneş tutulması sırasında doğacak çocukların farelere dönüşeceğine inanılıyordu.

Sakın bir şey yemeyin!

Hindistan'da bazı kültürler, Güneş tutulması sırasında bir şey yenmemesi gerektiğini savunuyor. Bunun nedenin ardında ise tutulma sırasında pişirilen hiçbir gıdanın saf olmadığı düşüncesi yatıyor. Ayrıca tutulmadan dolayı zehirlenme riskinin de çok fazla olduğu sanılıyordu.

Bitkiler ekin

İtalya'dan gelen batıl inanç, diğerlerine nazaran daha "renkli" desek yanlış olmaz sanırım. Bu batıl inanca göre Güneş tutulması sırasında ekilen bitkiler, çiçek açma zamanlarında daha renkli oluyorlar. Ejderhalı batıl inanç kadar aksiyon dolu olmasa da, ilginç olduğu kesin.

Farklılıklarınızı çözün

Bu batıl inançta Güneş tutulması gerçekleştiği sırada Ay ve Güneş kavga ediyor. Güneş'in galip gelebilmesi ve tekrar her tarafın aydınlığa kavuşması için insanların, birbirleriyle olan farklılıkları çözmeleri gerektiğine inanılıyordu. En azından batıl inanç, iyi bir şeye bağlanmış demekten başka bir şey gelmiyor elimizden.