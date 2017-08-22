ABD’de en son 1918 yılında görülmesine rağmen dün, tarihin en büyük Güneş Tutulması’na ev sahipliği yapan ABD’nin Başkanı Donald Trump, bu müthiş uzay olayını çıplak gözle takip edince sosyal medyanın diline düştü.

Dün yalnızca ABD’liler değil, tüm dünya yaşanacak tarihin en büyük Güneş Tutulması’nı bekliyordu. ABD’nin kuzey tarafının şahit olduğu tam tutulma esnasında konunun uzmanı olsun ya da olmasın fark etmez herkes, güneşe çıplak gözle bakılmaması gerektiğini biliyordu; sanırım bir kişi dışında.

Çıkışlarıyla ve de iklim değişikliğine olan duyarsızlığıyla çoğu kişinin yoğun şekilde eleştirdiği Trump, sanırım ABD’lilerin pek de şaşırmayacağı bir harekette bulundu. Eşi Melania Trump koruyucu gözlüklerini takmasına rağmen Donald Trump gözlerini biraz kısarak yaşanan olayı çıplak gözle görmek istedi. Bu hareket sosyal medyada elbette sükunetle karşılanmadı. İşte Trump’ın bu yaptığına karşılık Twitter’dan yapılan bazı yorumlar:

'Sahtekar, yalan haber medyası Güneş tutulmasına gözlüksüz bakmayın dedi, ben yaptım!'

​'Bu, tüm başkanlığını tek bir karede özetliyor. Kalıcı zarar verme riski varken yapmaması gereken bir şeyi aynen yapmak'

Daily News ise başlığında ‘not too bright’ ifadesini kullandı. Fakat buradaki bright kelimesi ‘çok parlak’ dışında ‘sivri zekalı kişiler’ için de kullanılır. İroniyi gayet yerinde yapmışlar. :)

​'Aptal, aptal gibi davranır. Belli ki NASA ve tüm göz doktorlarının tavsiyesi de yalan haberdi.'