Güneş Tutulması'nda Ay'ın Gölgesi Neden Hareket Ediyor?

Güneş Tutulmaları sırasında Ay'ın gölgesi Dünya üzerinde hareket eder fakat bunun sebebi ne? Astrofizikçi Paul Sutter, nedenini açıkladı.

Geçmiş çağlarda insanlar, Dünya'nın çok büyük ve güçlü olduğu için dönemeyeceğini, bu yüzden Güneş'in, Ay'ın ve diğer gök cisimlerinin Dünya'nın etrafında döndüğünü düşünürlerdi. Aradan binlerce yıl geçti, araştırmalar, keşifler yapıldı ve Dünya'nın diğer gezegenler gibi Güneş'in etrafında döndüğü, ancak Ay'ın Dünya'nın etrafında döndüğü anlaşıldı.

Bu dönüşler sırasında zaman zaman Güneş ve Ay aynı hizaya gelir ve Ay'ın gölgesi Dünya üzerine düşer. Güneş Tutulması dediğimiz bu olay en muhteşem doğa olaylarından biridir ve bir Tam Güneş Tutulması söz konusu olduğunda, tüm gökbilimciler teleskoplarını bu yöne çevirirler.

Güneş Tutulması sırasında her insanın fark edemediği ancak fark edenlerin nedenini merak ettiği bir olay yaşanır; Ay'ın gölgesi, Dünya üzerinde doğudan batıya doğru hareket eder. Çoğu insan Ay, Dünya'nın etrafında, Dünya da kendi etrafında döndüğü için gölgenin sabit olması gerektiğini düşünür.

Ohio State Üniversitesi'nden astrofizikçi Paul Sutter, bu hareketin nedenini basit bir şekilde açıklıyor, ''Ay, Dünya'nın etrafında batıdan doğuya doğru hareket ediyor. Bu nedenle Dünya üzerine düşen gölge sabit kalmıyor.''

Ay'ın Dünya etrafındaki bir turu 30 gün kadar sürmektedir. Dünya ise kendi etrafında 24 saatte dönüyor. Aradaki bu farktan dolayı da Güneş Tutulması, Ay ve Dünya'nın dönüş yönleri ters olmasına rağmen bir kaç dakika sürebiliyor.