Güneş Tutulması Sırasında, Uzay İstasyonu Göründü!

Güneş Tutulması gerçekleşirken Dünya ile Güneş'in arasına giren Ay'ın ardından Ay ile Dünya arasına ISS Uzay İstasyonu girince ortaya çok özel görüntüler ortaya çıktı.

Dün yaşanan ve bir daha uzun yıllar bu şekilde göremeyeceğimiz Güneş Tutulması birçok muhteşem görüntüyü beraberinde getirmiş olmasına rağmen, bizi uzayda temsil eden astronotların olduğu ISS’le birleşince ortaya apayrı bir görüntü çıkardı. Bilmeyenleriniz için ISS, NASA başta olmak üzere birçok ülkenin ortaklaşa oluşturduğu “Uluslararası Uzay İstasyonu”nun kısaltılmış ismi.

NASA’nın fotoğraf editörlerinden birisi olan Joel Kowsy, tüm dikkatini Güneş Tutulması'na verdiği bir sırada çok önemli bir detay fark etti. Saniyede 1.500 kare çeken, ağır çekim özellikli normal bir kamera ile Güneş Tutulması'nı kaydeden fotoğraf editörü, bu sırada Güneş’in önünden geçen ISS’i net bir şekilde görmeyi başardı. 400 km uzaklıkta saatte 28.000 km hızla hareket eden futbol sahası büyüklüğünde olan ISS’in geçişini görmek, aylarca hatta yıllarca planlama yaparak ulaşılacak bir sonuç. Yine de büyük bir şans eseri olarak Kowsy’nin kadrajına yansıyan Uzay İstasyonu, Güneş’in ışığını engelleyen Ay’ın ışığını engelleyerek unutulması zor bir görüntü oluşturdu.

Bu görüntüyü dürbün ve benzeri hiçbir yakınlaştırma teknolojisine bakmadan yakalamayı başaran editörü tebrik ediyoruz. Buradan nokta olarak gördüğümüz şey, aslında insanlığın elinden çıkmış en teknolojik ürünlerle dolu bir araştırma yuvası.