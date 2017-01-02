Güneş Tutulması, Uzun Yıllar Sonra Tekrar Gerçekleşiyor!

Çok nadir denk geldiğimiz mucize (güneş tutulması), uzun yıllardan sonra tekrar gerçekleşiyor.

NASA, evrende gerçekleşen en büyük mucizelerden biri için geri sayıma başladı. Tam güneş tutulması, 21 Ağustos 2017'de gerçekleşecek ve o gün, güneşin gökyüzünde süzüldüğü anda tam bir karanlıkla buluşacağız. Benzer bir gök olayı, 1979 yılından beri gerçekleşmemişti. Size öncelikli tavsiyemiz, bu mucizeyi izlerken koruyucu gözlük kullanmanız yönünde.

Elbette tam güneş tutulması sırasında bulunduğunuz konumunda büyük bir önemi var. Belli konumlardaki insanlar güneş tutulmasını net olarak izleyebilecekken, diğerleri yalnızca yoğun ışık yoksunluğunun farkında olacak. Hangi bölgede olursa olsun, tüm insanlar, ayırt etmeksizin koruyucu gözlük kullanmak zorunda.

Eğer o gün bir planınız varsa; şimdiden iptal etmenizi öneririz zira, yaklaşık 40 yılda bir görebileceğiniz harikulade bir olaya tanıklık edeceksiniz.