Güneş tutulması sırasında tecrübesiz fotoğrafçılar bu durumdan epey zararlı çıktı. Binlerce dolarlık kameraları ve lensleri büyük zararlara uğradı.

Amerika'da gerçekleşen güneş tutulmasınu çekmeden önce fotoğrafçıların önlem alamaları gerekiyordu çünkü bu durum kameralarına ve kamera lenslerine zarar verebilirdi. Hatta doğru ekipmanları yoksa, aşağıdaki fotoğraflarda olacağı gibi zararlar meydana gelebilirdi. Ne yazık ki pek çok fotoğrafçı, bu dersi zor yoldan öğrendi.

LensRentals, önde gelen kamera kiralama şirketlerinin, kirayalan kullanıcılarına birçok uyarı göndermelerine rağmen çok sayıda kameranın ve lenslerinin zarar gördüğünü yazıyor.

Kameraların lensleri, yeterli önlem alınmadığından kısmen güneşin etkisi altında eriyor. İşte tam anlamıyla bu tanıma uyan örnekler:

Bu fotoğraflardaki Canon 7D Mark II'nin kapağı yanıyordu ve ısı arkasındaki sensöre de epey zarar verdi

Bu Nikon D500'ün ise lens kısmı eridi

Son olarak ise 11.499 dolarlık Canon EF 600mm f / 4L IS II lensin diyafram bıçakları güneş tarafından neredeyse tamamen yok edildi

Yapılan açıklamalarda kullanıcıların kamerayı, güneş tutulmasında gelebilecek bir hasardan korumak için bir damla kullandıkları ortaya çıktı ancak damla yalnızca kameraları koruyordu ve kameraların merceklerine bir faydası olmadı.

Güzel fotoğraflar çekmek için kameralarından olan kullanıcılar, eminiz ki bir sonraki güneş tutulmasında daha dikkatli olacaktır. Gerçi 11.499 dolarlık hasardan sonra insanların hevesinin kaçmamış olması da bir mucize olacaktır.