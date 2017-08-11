Güneş Tutulmasını Evinizdeki Malzemeleri Kullanarak İzleyin!

NASA, sadece evinizdeki malzemeleri kullanarak güneş tutulmasını izlemenizi sağlayacak bir video yayınladı.

21 Ağustos'ta son 10 yılın en büyük Güneş tutulması gerçekleşecek. Ancak Türkiye'de gece olacağı için ülkemizden izlemek mümkün olmayacak. Tutulma en iyi Kuzey Amerika'dan izlenebilecek.

Biliyorsunuz ki güneş tutulmalarını çıplak gözle izlemek son derece zararlıdır. NASA, evinizde bulunan malzemelerle güneş tutulmasını izleyebileceğiniz bir aracı nasıl yapabileceğinizi anlatan bir video yayınladı. Bu Güneş tutulmasını izleyemeyecek olsanız da bir sonraki tutulma için bu pratik aracı kullanabilirsiniz.

Güneş tutulmasını sağlıklı bir şekilde izlemek için elinizde bir adet kahvaltılık gevrek kutusu, bir kağıt parçası, alüminyum folyo, bant ve makas olması yeterli. Bu malzemeleri kullanarak güneş tutulmasını nasıl izleyebileceğinizi aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz.