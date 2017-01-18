Güneş Üzerinde ‘Kaplumbağa’ Şeklinde Dev Bir Leke Tespit Edildi!

Şili’nin kuzey taraflarında bulunan Atacama Çölü’ndeki ALMA isimli radyo teleskobu, Güneş üzerinde kaplumbağa şeklinde bir leke tespit etti.

ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Ulusal Radyo Astronomi Gözlem Evi’nde görevli gök bilimci Tim Bastian, teleskop tarafından 18 Aralık 2015’te kaydedilmesine rağmen henüz yeni ortaya çıkan kaplumbağa görünümlü şeklin çapının Dünya’nın iki katı kadar olduğunu ve 1,23 milimetre dalga boyunda yakalandığını belirtti.

Gök bilimci, uzak galaksilerin emdiği milimetre ve milimetre-altı ölçülerdeki radyo dalgalarını araştıran teleskobun, bu sefer Güneş’in renk küresinin 2,5 - 3 milimetre derinliklerindeki radyo dalgalarını gözlemlediğini söyledi. Söz konusu bu bilgilerin günümüzde güneş fiziğine ilişkin çok şey keşfedilmesi açısından kullanılabileceğini belirten Bastian, "Güneş'imizin görülebilir ışıkta nasıl göründüğüne alışkınız ancak bu, bize yalnızca güneşin dinamik yüzeyi ve en yakınlarındaki yıldızların enerjik atmosferi hakkında bilgi verebilir. Güneş'i tam anlamıyla anlamak için onu, ALMA'nın gözlemleyebildiği milimetre ve milimetre-altı ölçülerdeki radyo dalgaları dahil, tüm elektromanyetik spektrum boyunca incelememiz gerekir" açıklamalarında bulundu.

Bu tarz lekelerin manyetik alan plazma yüzeyini deforme eden daha serin bir oluşturduğuna dikkat çeken Bastian, Güneş’in yüzeyinde beliren bu görüntülerin ise ‘geçici’ olduğunu belirtti.