Güneş, Varsayımsal Gezegen Planet 9’u Kendi Sistemine Doğru Çekmiş Olabilir!

Planet 9 isimli varsayımsal gezegen, sistemimize Güneş tarafından çekilmiş olabilir. Amerikan Astronomi Topluluğu'nda sunulan bir bildiri, gezegeni açıklamada yeni fikirler ortaya attı.

Güneş’ten yaklaşık 1000 astronomik birim uzaklıkta, Dünya’nın 10 katı büyüklükte olduğuna inanılan Planet 9; James Vesper’in Amerikan Astronomi Topluluğu’nda yaptığı konuşmaya göre, Güneş tarafından uygulanan çekim gücüyle sistemimize dahil olmuş olabilir.

Planet 9 varsayımsal bir gezegen. Var olduğuna dair kesin kanıtlar yok, ancak hesaplamalara göre böyle bir gezegenin olması gerek. Çünkü Güneş Sistemi’mizdeki gezegenlerin hareketine göre, sistemde bir boşluk söz konusu. New Mexico Devlet Üniversitesi öğrencilerinden James Vesper ve danışmanı Prof. Paul Mason, bu gezegenin bir “rogue planet” yani göçebe bir gezegen olabileceğini ileri sürdü. Yaptıkları bir simülasyonla ise Güneş’in böyle bir gezegenle karşılaşması halinde her 100 gezegenden 40’ını Güneş Sistemi içine dahil edeceğini ortaya koydular.

Caltech’te yardımcı doçent olan ve Planet 9 üzerine araştırmalarda bulunan Konstantin Batygin ise, bu çalışmanın doğruluğunu savundu. Batygin “Planet 9’un Güneş tarafından yakalanmış bir nesne olması muhtemelen doğru.” ifadelerini kullandı. Eğer gezegen kanıtlanırsa, bu tüm Güneş Sistemi hakkında bilgimizi değiştirecek.