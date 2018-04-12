Güneşte Açılan Delikler, Fırtınalara Sebep Olacak

Güneş'te birkaç yeni koronal delik açıldı. Bu durum Dünya üzerinde bazı etkilere sebep olacak.

Güneş yüzeyinde koronal delikler açıldı, jeomanyetik fırtınalar Dünya yönüne doğru geliyor. Güneşin üzerindeki delikler kulağa başta biraz korkutucu gelebilir, ancak bu durum solar minimumlarınde sıklıkla görüliyor.

Koronal Delik Nedir?

2015 senesinde, Güneş aktivitelerinin durağan geçmesi beklenirken, gizemli bir olay yaşandı: Dev bir delik ortaya çıktı. Koronal delik olarak bilinen bu fenomen, Güneş'in güney kutbunda ortaya çıktı. Koronal delikler, manyetik alanın uzaya doğru kaçtığı korona alanlarıdır. Kutupsal koronal delikler, düzenli olarak şekil değiştirmelerine rağmen önümüzdeki 5 yıl içerisinde görünür olacaklar. Bu manyetik alanlar içerisinde hareket eden parçacıklar, Güneş'ten kaçabilseler de yüzey alanından uzaklaşamıyor. Yakalanan parçacıklar oldukça ısınıyor ve kızararak parlak bir hal alıyor.

Güneş lekeleri ve Güneş fişekleri, solar minimumda meydana geldiklerinde genellikle daha küçük olsa da, bu, jeomanyetik fırtınalarla karşılaşmayacağımız anlamına gelmiyor. Bunun nedeni olan koronal delikler, daha serin, daha az yoğun olan plazma ve açık manyetik alanlardır.

Bu açık yapılar Güneş rüzgarlarının daha kolay kaçak yapmasına sebep olur. Delik doğru konumdaysa eğer, Güneş, Dünya'ya doğru elektromanyetik radyasyon üfleyebilir.

G1 seviyeli olacak olan bu fırtına, genellikle Dünya üzerinde en zayıf etkilerini hissedeceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca fırtına, bazı küçük şebeke dalgalanmalarına sebep olabilir. GPS, uydu internet, televizyon gibi uydu iletişimleri de kesintiye girebilir. NASA çalışanlarına göre, böyle bir durumun olmama ihtimali de bulunuyor.