Dünyanın En Büyük Beşinci Elması G. Afrika'da Bulundu

Lesotho’nun Letseng madeninde çalışan işçiler, elmasın hasını keşfettiler. 910 karat ayarındaki elmas, ortalama iki golf topu büyüklüğünde ve tahmini değeri ise 40 milyon dolar civarında.

Güney Afrika’nın denizle ilişkisi bulunmayan bir bölgesi olan Lesotho’daki elmas, D-Color Type IIa tipinde, 910 karatlık bir elmas. Bu tip bir elmas, mevcut tüm doğal elmasların yüzde 1-2’sini oluşturmaktadır. Bu elmasta nitrojen atomu gibi ölçülebilir pürüzler bulunmamaktadır. Type IIa tipi elmaslar renksizdirler ve ultraviyole ışık altında şeffaf görünürler. 910 karatlık bir elmas 182 gram ağırlığa sahiptir. Elmasın çıkarıldığı Letseng madeni, İngiltere orijinli global elmas madenciliği işletmesi olan ‘Gem Diamonds’a ait.

Firmanın yöneticisi Clifford Elphick yaptığı bir açıklamada “Gem Diamonds ‘Letseng’i 2006 yılında satın aldığından bu yana aralarında 603 karatlık ‘Lesotho Promise’in de bulunduğu dünyanın en önemli elmaslarını üretmiştir. Fakat bu elmas, bugüne kadarki en büyük elmas olma özelliğini taşıyor ve Letseng madeninin üstün özelliğini ortaya koyuyor ” dedi.

Letseng madeni, büyük ve yüksek kalitede elmasların çıkarılmasıyla ün kazanmış bir maden. 2015 yılında 357 karatlık, 19.3 milyon dolar değerinde bir elmas çıkarılmış, 2006 yılında ise 603 karat değerindeki ‘Lesotho Promise’ adı verilen bir diğer önemli elmas çıkarılmıştı. Firma elmasın nasıl satılacağına ya da değerinin ne olacağına dair herhangi bir açıklmaa yapmadı fakat Bloomberg’den Quint’in bildirdiğine göre bu elmasın değeri 40 milyon dolar civarında olabilir.

Bu duyuruyla birlikte bazı sıkıntılar çekmekte olan firma, biraz olsun rahatladı. Gem Diamonds geçtiğimiz hafta da 117 karat ve 110 karat değerinde iki elmas çıkarmıştı. Bu haberler üzerine firmanın hisse değeri %18 oranında artış kaydetti.